Das berühmte Salz in der Suppe verrät, was in fast jede Speise gehört: Salz. Aber, was viele nicht wissen: Es gibt große Unterschiede in der Qualität, im Preis, in der Farbe und im Geschmack. Außerdem gibt es grobes und feines Salz. Einer, der es wissen muss, ist Sascha Hebel von der Firma Gewürze Hebel.

Der 42-Jährige hat ein Sortiment, das alle Kriterien widerspiegelt. Man kann bei ihm ein Pfund Salz für 1,50 Euro bekommen, aber auch das edle Fleur de Sel, die Salzblume aus dem Meer, die man 5 Euro für 250 Gramm kostet.

„Das preisgünstigste ist das raffinierte Salz mit Rieselhilfe, das aber auch wirklich nur nach Salz schmeckt“, sagt Hebbel. „Natursalze dagegen, werden mit Hilfe unterschiedlichster Prozesse gewonnen, sind sehr mild und entfalten einen nachhaltigen, zarten Geschmack auf der Zunge.“

Himalayasalz: Rosa Färbung durch erhöhten Eisenanteil

Gerne gekauft wird das Himalayasalz, das aus den 200 bis 300 Kilometer entlegenen Ausläufern des Gebirges in Pakistan kommt. „Das rohe Steinsalz hat durch den erhöhten Eisenanteil eine rosa Färbung. Es ist in Salzminen eingeschlossen und aus dem Grunde vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt“, erklärt der Fachmann. Auch bei diesem Salz gibt es wiederum unterschiedliche Färbungen.

Hervorragendes Salz aus Frankreich ist das Fleur de Sel, das auch in Portugal gewonnen wird. Da heißt es Flor de Sal. Die Produktion ist ausgesprochen aufwendig, weil es Handschöpfungen aus großen Meeresbecken sind. „Es ist das teuerste Meersalz, weil Wind und Sonne benötigt werden, damit die Salzbauern es gewinnen können. Nach dem Verdunsten bleibt das Salz übrig.“ Die hauchdünne Schicht and der Wasseroberfläche wird in Handarbeit abgeschöpft.

Salz liefert Mineralien und Nährstoffe

Auch diese Salze sind sehr unterschiedlich im Geschmack. „Es bleibt immer eine Restfeuchte, deshalb gehören sie nicht in eine Salzmühle“, erklärt Sascha Hebel. Köstlich sei, dieses Salz mit den Fingern über gebratenen Lachs zu streuen, verrät der Fachmann. „Zu viel Salz ist ungesund, heißt es immer. Aber, wenn man wirklich gutes Salz nimmt, bekommt der Körper auch Mineralien und Nährstoffe.“