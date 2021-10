Gelsenkirchener Erdmännchen werben für die Zeche Westerholt

München/Gelsenkirchen. Mit Erdmännchen aus Stoff wirbt Gelsenkirchen bei der Messe „Expo Real“ in München für den Stadtort Zeche Westerholt. Auch Karin Welge ist dabei.

Nach einem Jahr Corona-Pause findet in dieser Woche in München wieder die „Expo Real“ statt: Bei der europaweit größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen treffen in der bayerischen Landeshauptstadt Immobilienbesitzer auf Investoren und solche, die es werden wollen. Auch die Stadt Gelsenkirchen ist mit einer Delegation auf der „Expo Real“ vertreten – Oberbürgermeisterin Karin Welge selbst ist mit von der Partie.

Im Fokus der Stadt steht die Neue Zeche Westerholt. Seit Ende 2008 stehen auf dem riesigen Geländer auf der Stadtgrenze Gelsenkirchens zu Herten die Räder still. Seit dieser Zeit arbeiten die beiden Städte gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien an Programmen und Plänen für die Nachnutzung der ehemaligen Zeche.

Ab 2024 soll die Fläche im Gelsenkirchener Norden vermarktet werden

Ziel bei dem Projekt sei es, teilte die Stadt Gelsenkirchen mit, den Zechenstandort als Motor für die Region „vielfältig und multifunktional in den Bereichen Arbeit, Bildung, Energie und Wohnen zu qualifizieren.“ Mit dieser Vorgabe haben die drei Partner die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EGNZW) gegründet.

Mit diesen Erdmännchen aus Stoff wirbt die Stadt Gelsenkirchen auf der Messe „Expo Real“ in München. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Neben der „Eroberung“ des ehemaligen Zechengeländes für die Bevölkerung geht es darum, neue und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen, die in neue Wohn- und Lebenslagen eingebunden sind. Umgeben von der denkmalgeschützten Kulisse des historischen Gebäudeensembles werden auf einer Gesamtfläche von 37 ha Gewerbeflächen mit flexiblen Grundstücksgrößen zwischen 1.000 m² und 10.000 m² zur Verfügung stehen. Mit der Vermarktung der Flächen wird ab 2024 gerechnet.

Wie bereits in den Vorjahren soll eine mobile Promotion-Aktion auf dem Messegelände am Dienstag dieser Woche die „weichen“ Standortfaktoren Gelsenkirchens in den Mittelpunkt rücken. So sollen wie bereits in den Vorjahren Erdmännchen aus Stoff auf die Zoom-Erlebniswelt verweisen. „Zusammen mit einer Freikarte der ZOOM Erlebniswelt weist es als „weicher Standortfaktor“ charmant auf den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen als Standort für Investitionen hin“, so ein Stadtsprecher.

