Gelsenkirchener Ehrenamtsagentur verlost Zirkuskarten

Altstadt/Feldmark. Die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen bietet für Inhaber der Ehrenamtskarte Freikarten für den Circus Probst an. Die Anmeldungen laufen.

Die Corona-Pandemie macht vieles anders. So kann es in diesem Jahr nicht – wie gewohnt – zu einer Stadtrundfahrt für engagierte Helfer kommen. Die Stadtrundfahrt gehört zu den Vergünstigungen für Ehrenamtskartenbesitzer aus der Vergünstigungsliste. Das Engagement der Ehrenamtlichen soll aber auch trotz Corona entsprechend gewürdigt werden.

Kostenloser Besuch des Circus Probst für engagierte Gelsenkirchener Helfer

Dazu lädt die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen die Inhaber der Ehrenamtskarte in diesem Jahr zu einem kostenlosen Besuch in den Circus Probst ein. Der hat an der Feldmarkstraße seine Zelte aufgeschlagen und bietet im Rahmen seines Kultursommers eine wunderschöne Veranstaltung an. Die Dauer beträgt ca. 60 Minuten.

Es werden unter allen Interessenten, 25 mal zwei Karten verlost. Bei mehr als 25 Anmeldungen entscheidet das Los. Der Termin ist am Samstag, 26. September um 15 Uhr im Circus Probst, Feldmarkstraße 209. Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort möglich: 0209 179 893 und per Mail an ehrenamtsagentur@gelsenkirchen.de