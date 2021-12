An der Grabbestraße in Gelsenkirchen hat das Unternehmer-Paar Silke und Josef Gega zwei Schrottimmobilien gekauft und abgerissen. Am Freitag, 17. Dezember, wurde Richtfest des ersten neu gebauten Mehrfamilienhauses gefeiert, ein weiteres ist bereits im Bau. Hier zu sehen: Silke Gega beim einhämmern des ersten Nagels ins Dachgebälk, ihr Mann Josef (l.) war danach dran.