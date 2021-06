Gelsenkirchener Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit

Gelsenkirchen-Beckhausen. Seit 65 Jahren sind Irmgard und Erwin Schulz verheiratet, jetzt feiern die Gelsenkirchener die Eiserne Hochzeit. So haben sie sich kennengelernt.

Fast ihr ganzes Leben haben Irmgard (88) und Erwin Schulz (87) in Beckhausen verbracht. Fast ihr ganzes Leben: Irmgard Schulz wurde in Ostpreußen geboren und kam nach dem Krieg als Jugendliche nach Gelsenkirchen – „und ich komme auch von weiter weg“, wirft Erwin Schulz augenzwinkernd ein: „Ich wurde in Ückendorf geboren.“ Jetzt haben die beiden ihre Eiserne Hochzeit gefeiert: Seit 65 Jahren sind sie verheiratet.

Kennengelernt haben sie sich über die Arbeit – und das ausgerechnet in einem evangelischen Pfarrhaus. Irmgard hatte dort als Haushälterin gearbeitet, Erwin war Elektriker und mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Es „funkte“ zwischen den beiden: Im Mai 1956 gaben sich Irmgard und Erwin das Jawort, zunächst vor dem Standesamt, einen Tag später in der evangelischen Kirche in Essen-Karnap – „mit meinen Eltern habe ich damals in Karnap gewohnt“, erzählt Irmgard Schulz.

Gelsenkirchenerin eröffnet einen Handarbeitsladen

1958 bezogen die Jungvermählten dann eine Wohnung an der Horster Straße in Beckhausen. „Dort haben wir bis vor elf Jahren gewohnt“, berichtet Irmgard Schulz. Beckhausen sind sie treu geblieben, allerdings liegt die neue Wohnung im Erdgeschoss und ist seniorengerechter.

Erwin Schulz fand Arbeit als Elektriker auf der Zeche Hugo, dort arbeitete er bis zu seinem Ruhestand. Zwei Kinder kamen im Laufe der Jahre zur Welt, Detlef und Petra. Als die Kinder größer wurden, machte sich Irmgard Schulz noch einmal selbstständig und eröffnete auf der Horster Straße einen Handarbeitsladen. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie.

Vier Enkel und sechs Urenkel kamen im Lauf der Jahre dazu

Auch sonst engagiert sie sich für den Stadtteil, arbeitet in der evangelischen Kirchengemeinde mit, ist Mitglied der damals noch bestehenden Werbegemeinschaft Beckhausen. Ihr gemeinsames Hobby ist das Reisen, vor allem in ein kleines Dorf in der Nähe von Brixen in Südtirol, in das sie immer wieder fahren: „Mein Vater wurde da irgendwann nur noch ,Bürgermeister’ genannt“, sagt Sohn Detlef lachend.

Inzwischen ist die Familie immer größer geworden: „Vier Enkel und sechs Urenkel haben wir inzwischen“, sagt Irmgard Schulz stolz, alle kommen noch regelmäßig zu Besuch. „Erst am vergangenen Sonntag haben wir die Taufe der jüngsten Urenkelin gefeiert“, sagt die Jubilarin. Ihren eigenen Ehrentag haben Irmgard und Erwin Schulz im kleinen Kreis gefeiert.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen