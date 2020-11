Eine Menge handwerkliches Geschick, Detailarbeit und Hirnschmalz stecken in der Lumme. Das fertige Werk kann sich sehen lassen. Das gilt nicht nur für den originalgetreuen Modellnachbau des Arbeitsschiffes aus dem hohen Norden im Maßstab 1:25, sondern auch für die Folge, in der ein Fernsehteam des Senders DMAX die einzelnen Arbeitsschritte der beiden Gelsenkirchener Modellbauer Benjamin Dorroch und Andreas Siegmund dokumentiert hat.

„Unter normalen Umständen ohne Corona hätte es wohl eine kleine Fernsehparty gegeben“, sagt Dorroch zur erst kürzlich ausgestrahlten Folge „Die Modellbauer – The Next Generation“. „So habe ich sie eben zusammen mit meiner Frau geschaut“, erzählt der 38-Jährige, der vor dem TV die Minuten bis zum Beginn runtergezählt hat, wie er lachend ergänzt. Ähnlich ging es seinem 47-jährigen Kollegen: „Es war spannend zu sehen, was sie von dem Filmmaterial auch tatsächlich verwendet haben.“ Für beide sei es komisch gewesen, sich selbst im Fernsehen zu sehen und zu hören.

DMAX an drei Tagen zu Gast bei den Gelsenkirchener Modellbauern

Für insgesamt drei Drehtage besuchte eine Produktionsmitarbeiterin des Senders zusammen mit jeweils einem Ton- und Kameramann das Duo in der Werkstatt im Stadtteil Bismarck. „Der erste Termin war am 19. Juli 2019, als wir unseren Bausatz ausgepackt haben. Dann gab es noch einen Anfang November. Der letzte war zwischen Weihnachten und Neujahr“, berichtet Doroch. Um die Arbeitsfortschritte zwischendurch festzuhalten, bekamen die beiden noch eine kleine Kamera zur Verfügung gestellt.

An den Drehterminen wartete auf die Modellbauer ein straffes Programm. „Es ging von zehn bis 18 Uhr – mit einer Pause. Dafür haben wir uns extra Urlaub genommen“, sagt Siegmund: „Ansonsten haben wir uns regelmäßig dienstags für vier oder fünf Stunden getroffen. Gegen Ende des Projekts sogar fast täglich.“

Der Rumpf der Schiffs bereitet Probleme

Für sie sei es wichtig gewesen, den Laien zu zeigen, dass man auch mit einem Bausatz als Basis – ohne großen technischen Aufwand – ein schönes Modell konstruieren kann. Trotzdem musste das Gespann noch einiges verbessern, beispielsweise an der Elektrik oder im Innenausbau. Das größte Problem war dabei der Rumpf. Mit allen An- und Aufbauten hätte er hinterher zu tief im Wasser gelegen.

Die Lumme bringt etwa dreieinhalb Kilogramm auf die Waage und ist auch fahrbereit. Foto: Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Es musste abgespeckt werden. „Vom alten Rumpf haben wir uns eine Silikonform hergestellt. Die haben wir dann mit Glasfasergewebematten und Trennwachs ausgelegt“, erläutert Siegmund. Das sei zwar die teure Variante gewesen, aber im Vergleich zu vorher wurden 200 Gramm eingespart. Danach war Spachteln und Schleifen angesagt, um kleine Luftbläschen rauszubekommen. „Eine Fisselarbeit“, wie es Dorroch beschreibt. Denn: „Es dauert lange und macht viel Dreck.“ Irgendwann müsse man bei diesem Thema einen Kompromiss finden. „Ich war dann derjenige, der gesagt hat: Jetzt ist gut“, betont Siegmund mit einem augenzwinkernden Blick Richtung seines Kumpels. Insgesamt wiegt das Schiff nun rund dreieinhalb Kilogramm.

Das Deck und der Aufbau bestehen aus Polystyrol, einem Kunststoff. Die Reling und der Mast sind aus Messing gelötet. Anhand von Fotos der echten Lumme, die Dorroch bereits in Cuxhaven gesehen hat, bauten die beiden den Fahrstand nach – mit einem programmierbaren Radarbildschirm. Angetrieben wird das Schiff von einem Elektromotor, der mit Verkabelung im Rumpf sitzt.

Jungfernfahrt auf dem Lohmühlenteich in Buer kurz vor Silvester

Die Jungfernfahrt auf dem Lohmühlenteich in Buer am 27. Dezember des Vorjahres hatte es dann noch einmal in sich. Es war der letzte Drehtag für das Modellbauprojekt. „Das war schon eine riskante Nummer. Wir hatten vorher nur in der Badewanne getestet. Es hätte natürlich sein können, dass etwas mit der Elektrik nicht stimmt oder der Rumpf vielleicht ein kleines Loch hat und wir das Boot aus dem Wasser hätten ziehen müssen“, betont Dorroch. Es ging aber alles gut. Die Erleichterung war groß.

So kam der Kontakt zustande Bei der Messe Intermodellbau in Dortmund kam der Kontakt zwischen DMAX und Benjamin Dorroch und Andreas Siegmund vom Schiffs-Modellbau-Club Gelsenkirchen zustande. „Es gab auch die Möglichkeit beim früheren Format der Modellbau-Serie des Senders mitzumachen. Da sind immer zwei gegeneinander angetreten. Das hat uns aber nicht gefallen, weil dann einer als Sieger und einer als Verlierer dasteht“, berichtet Siegmund. Die Folge mit den beiden Gelsenkirchener (1. Staffel, Folge 5: Die Modellbauer – The Next Generation) ist in der DMAX-Mediathek unter folgenden Link jederzeit abrufbar: www.dmax.de/sendungen/die-modellbauer-the-next-generation/

„Es war eine harte Zeit. Am Ende hatten wir die Schnauze auch ein bisschen voll“, sagen beide unisono. Eine Baustelle müssen sie nach der Auszeit nun noch ausmerzen. Der Kran auf dem Deck muss funktionstüchtig gemacht werden. Dafür war die Luft nach den Dreharbeiten raus.