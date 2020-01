Gelsenkirchener Dosenfabrikant hat ein Herz für Jecke

Martin I. regiert in dieser Session zusammen mit seiner Prinzessin Martina III. die Gelsenkirchener Jecken. Wenn der Stadtprinz aber nicht gerade seinen Verpflichtungen als Oberhaupt des hiesigen Karnevalsvolks nachgeht, steht er beim Getränkedosenhersteller Ball am Band. Er ist seit 25 Jahren in dem Erler Werk beschäftigt. Dass aus dem Mechaniker Martin Gemsa nun für einige Monate Martin I. werden konnte, verdankt er auch seinem Arbeitgeber.

Werksleiter Thomas Guth hat Gemsa, der normalerweise in Wechselschichten arbeitet, nicht nur während der Session so freigestellt, dass er Arbeit und Karneval unter eine Prinzenmütze bekommt. Er ist auch stolz auf den „Prinzen aus dem eigenen Werk“. Und das, obwohl er selbst „absolut kein Karnevalist“ ist.

Freikarten für die Prunksitzung

Nach dem Motto „was nicht ist, kann ja noch werden" hat Guth Martin I. samt Gefolge ins Werk geladen. Mit einem Scheck über 2000 Euro unterstützt Ball den KG Gelsenkirchener Narrenzunft. Von dem Geld will der Verein neue Tanzschuhe anschaffen und die Arche Noah unterstützen. Im Gegenzug erhält die Firma Freikarten für die Prunksitzung am Samstag, 15. Februar, – und Guth die Gelegenheit, seine jecke Ader zu entdecken.