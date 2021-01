Gelsenkirchener Country-Band bringt neues Album heraus

Ein Mann trägt Hut: René Schiering ist Sänger und Gitarrist der Country-Band "Ramblin' René & The Stetson Five", die soeben ihr zweites Album veröffentlicht hat.

Gelsenkirchen "Ramblin' René & The Stetson Five" aus Gelsenkirchen setzen voll auf Country-Sound. Ihr zweites Album ist soeben erschienen.

René Schiering ist in seinem Berufsleben schon reichlich herumgekommen. Stationen in Köln, Leipzig, Münster und Konstanz am Bodensee dienen als Beleg für seine einstige Umtriebigkeit. Kein Wunder, dass sich der 43-Jährige für sein Musikprojekt einst den Namen "Ramblin' René & The Stetson Five" ausgesucht hat. Denn "Ramblin'", das steht für: der Umherziehende. Dieses Country-Quartett aus Gelsenkirchen hat nun sein zweites Album vorgelegt. "Und mir gefällt es noch besser als unser erstes", sagt Schiering. "Mit den Streicher-Parts und zahlreichen Bläsersätzen sind wir jetzt musikalisch einfach viel breiter aufgestellt."

Sänger René Schiering spielt bereits seit 30 Jahren Gitarre

Obwohl sie "Ramblin' René & The Stetson Five" heißen, sind sie eigentlich nur zu viert: Neben Gitarrist und Sänger Schiering zählen seine Frau Katrin (Geige, Gesang) sowie Schlagzeuger Axel Borsch und Bassist Harpo Calypso zur Stammformation. "The Stetson Five klingt phonetisch so ähnlich wie The Jackson 5, die erste Gruppe von Michael Jackson. Das fanden wir ganz witzig", begründet Schiering die ungewöhnliche Namenswahl. Seit 2015 sind sie nun in dieser Konstellation am Start, im Jahr darauf kam ihre erste Platte heraus. Und nun also Album Numero zwei, das diese Zahl auch als schlichten Titel trägt - das allerdings in der römischen Schreibweise "II".

"Ich spiele schon seit 30 Jahren Gitarre, also seit meinen Teenager-Zeiten", erzählt Schiering beim Treffen in seinem Garten, der in Horst liegt, nur einen Cowboyhutwurf entfernt von der Stadtgrenzen nach Essen-Karnap. Entscheidend bei der Instrumentenauswahl sei damals sein Cousin Michael gewesen. "Er hat mir die Tonleiter und die ersten Griffe beigebracht", erzählt Schiering. Und mit ihm habe er auch seinen allerersten elektronischen Verstärker zusammengebaut. "Michael war mein Vorbild."

Eindrücke einer Reise in die Südstaaten der USA zum Song verarbeitet

Und wieso hat er sich ausgerechnet für die Country-Musik entschieden, die ja hierzulande eher ein Nischendasein fristet? "Mein Vater Peter ist ein großer Country-Fan. Das geht einem dann auch irgendwie ins Blut über", antwortet Schiering. Gemeinsam mit dem Vater und seiner Mutter Karin unternahm der Musiker im Jahr 2015 dann eine große Reise durch die US-Südstaaten, wo der Country ja bekanntlich ebenso beliebt wie weit verbreitet ist. Zu den Etappenzielen gehörten New Orleans, Nashville und Memphis. Die Erlebnisse dieser Rundfahrt hat Schiering im Song "German Guy in Dixie" verarbeitet, das natürlich auch auf dem neuen Album zu hören ist. "Und das ist mein persönliches Lieblingsstück auf der Platte", sagt er und strahlt.

13 Songs sind auf der CD versammelt, allesamt geschrieben in den vergangenen drei Jahren. Besonders eingängig sind die Stücke "Farewell Blues" und "Hospital Blues" geraten. Sie erinnern ein wenig an den Sound von Johnny Cash, der bis heute Schierings großes Musik-Idol ist. "Aufgenommen haben wir sie teils in einem Studio in Essen, teils in unserem Proberaum in Scholven", sagt der passionierte Hutträger. Es dauerte aber bis zur Fertigstellung, weil alle Bandmitglieder neben der Musik noch einer normalen Beschäftigung nachgehen. "Aufnehmen konnten wir immer nur in unserem Urlaub oder in unserer Freizeit, wenn es für alle gepasst hat", erklärt der Sänger.

Der beruflich einst Umherziehende ist inzwischen sesshaft geworden

Schiering selbst verdient sich seine Brötchen übrigens als festangestellter Drehbuchautor für die Firma "Filmpool" mit Sitz in Hürth bei Köln. So fertigte der studierte Sprachwissenschaftler schon zahlreiche Skripts an - so auch für die Reality-Seifenoper "Berlin - Tag & Nacht", die auf RTL 2 zu sehen ist. Das macht Schiering inzwischen schon seit 2011. "Und es macht mir nach wie vor einen Riesen-Spaß". Es scheint, als hätte "Ramlin' René" nun sein festes Zuhause gefunden. Der beruflich einst Umherziehende, er ist tatsächlich sesshaft geworden...

Das im Label "Yellow Snake Records" erschienene Album ist im Plattenhandel und auf allen gängigen Streaming-Diensten erhältlich. Kontakt zur Band gibt es über deren Facebook-Seite, Spotify sowie andere soziale Medien.