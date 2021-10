Gelsenkirchener Chor lädt zum Konzert ins Zirkuszelt

Gelsenkirchen. Ein Konzert mit dem „Jungen Chor Beckhausen“ findet Ende November im Gelsenkirchener Circus Probst statt. Das erwartet die Zuschauer.

Mit außergewöhnlichen Konzerten kennt sich der „Junge Chor Beckhausen“ aus: Die Sängerinnen und Sänger standen schon auf der Bühne des Amphitheaters im Gelsenkirchener Nordsternpark, sind mit Guildo Horn aufgetreten und waren Teil des Weihnachtsliedersingens in der Veltins-Arena. Da fällt es nicht schwer, sich den Chor unter der Kuppel eines Zirkuszeltes vorzustellen.

Am 28. November lädt der Chor in den „Circus Probst“ ein: Unter dem Motto „With a little help from my friends“ kommen dann die Freunde der Swing-, Pop- und Gospelmusik auf ihre Kosten. Wie so oft hat sich der Chor Verstärkung ins Haus geholt: Unterstützt werden die Vokalartisten von Sängerin Bonita Niessen, Sänger und Musicaldarsteller Nigel Casey und einem Salonorchester.

Erstes Konzert des Gelsenkirchener Chores seit Beginn der Pandemie

Die Palette der Stücke reicht vom Brecht/Weill-Klassiker „Mack the Knife“ über Musical-Songs wie „Tonight“ aus der „West Side Story“ bis zu „What a wonderful Christmas“ – Chorleiter Wolfgang Wilger legt allerdings Wert darauf, dass es kein Weihnachtskonzert ist. „Angesichts des dann schon weihnachtlich geschmückten Zirkuszelts haben wir aber zwei bis drei Weihnachtslieder ins Programm aufgenommen“, sagt er.

Für den Chor ist es das erste „richtige“ Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie – über viele Monate hinweg hatte der Probebetrieb ausfallen müssen. Untätig waren die Sängerinnen und Sänger trotzdem nicht: Im „Homeoffice“ sind einige sehenswerte Musikvideos entstanden, die man sich auf der Internetseite des Chores unter junger-chor.de anschauen kann.

Hier gibt es weitere Informationen und Tickets

Bei dem Konzert gelten die 3G-Regeln – „daher können wieder viele Menschen ins Zelt“, freut sich Wilger. „Ein großer Teil des Erlöses kommt dem Circus Probst zugute, der in der Coronakrise die musikalische Szene selbstlos unterstützt hat und auch weiterhin fördert“, sagt der Chorleiter.

Das Konzert findet statt am Sonntag, 28. November, 17 Uhr, im Circus Probst an der Feldmarkstraße. Tickets im Vorverkauf gibt es im Internet unter der Adresse http://kultursommer-im-revier.de/wolfgangwilgertrio.

