Gelsenkirchener CDU: Investitionen in Nebenstraßen fehlen

Gelsenkirchen-Altstadt. Die CDU Gelsenkirchen-Altstadt kritisiert fehlende Investitionen in die Sanierung von Nebenstraßen. Aufträge seinen für die Wirtschaft wichtig.

Investitionen in den Ausbau und die Sanierung von Nebenstraßen in Gelsenkirchen „sind seit Jahren ausgeblieben“, so urteilt die CDU Altstadt um ihren Vorsitzenden Frank-Norbert Oehlert. Viele kleine Straßen in allen Stadtteilen seien gekennzeichnet durch Schlaglöcher, lose Gehwegplatten oder defekte Fahrradwege.

Die Union geht davon aus, dass es aufgrund der Haushaltssituation der Stadt auch in Zukunft nicht einfach sein wird, die Verkehrsinfrastruktur aufrechtzuerhalten – obwohl eine intakte Verkehrsinfrastruktur eine wichtige Voraussetzung für Unternehmen und Bürger sei, hier in Gelsenkirchen zu bleiben oder in die Stadt zu kommen. „Auf Dauer darf dieser Raubbau an der Substanz der Infrastruktur nicht so weiter gehen“, so Oehlert. Daher freue er sich, dass sechs Jahre nach seinen Hinweisen die Sparkassenstraße saniert werde.

Oehlert erinnerte daran, dass „insbesondere in der Corona-Zeit die Kommunen als wichtigste öffentliche Auftraggeber für Handwerk und Unternehmen weiterhin investieren müssen, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln, aber auch um die Fehler der Vergangenheit auszubügeln“.