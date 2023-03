Gelsenkirchener Bundespolizisten nehmen Essener fest

Gelsenkirchener Bundespolizisten haben am Freitag, 2. März, einen per Haftbefehl gesuchten Mann aus Essen festgenommen.

Gelsenkirchener Bundespolizisten haben am Freitag, 2. März, einen per Haftbefehl gesuchten Mann aus Essen festgenommen. Für fast ein Jahr ist seine neue Heimanschrift die Adresse eines Gefängnisses.

Festnahme im Gelsenkirchener Hauptbahnhof: Essener muss 298 Tage ins Gefängnis

Bundespolizisten war am Freitag gegen 18.40 Uhr ein Disput zwischen mehreren Personen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgefallen. Daraufhin kontrollierten die Beamten die Beteiligten. Bei dem 38-Jährigen stellten sie dann fest, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach ihm sucht. Der stark alkoholisierte Essener (1,9 Promille) war in der Vergangenheit bereits wegen Betruges im besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt worden. Einen Teil der Strafe hatte er bereits abgesessen.

Das ist aber noch nicht alles: Das Amtsgericht Duisburg ließ aufgrund weiterer Strafverfahren (Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr) nach dem, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann fahnden. Daher wurde der Verurteilte festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Essener muss nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 298 Tagen verbüßen.

