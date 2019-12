Gelsenkirchener Bürgerverein bringt eigene Briefmarke heraus

Alle Hobby-Philatelisten und Lokalpatrioten sollten nun die Ohren spitzen: Der Bürgerverein Rotthausen hat von der Deutschen Post Briefmarken mit einem individuellen Motiv anfertigen lassen. Sie zeigen das Wappen des Stadtteils und sind seit wenigen Tagen beim Bürgerverein erhältlich. Dessen 1. Vorsitzender Georg Gerecht freut sich über das große Interesse aus der Bürgerschaft: „Unsere Erstauflage neigt sich bereits dem Ende entgegen. Viele der Käufer haben die Marken zum Verschicken ihrer Grußkarten zu Weihnachten und zum neuen Jahr genutzt.“

Rund 14.000 Menschen leben in dem Stadtteil, der im tiefsten Südwesten Gelsenkirchens in direkter Nachbarschaft zu Essen liegt. Der im Jahr 1965 gegründete Bürgerverein Rotthausen sieht sich nicht nur als deren Interessensvertreter, der den Kontakt zu Kommunalpolitik, Verwaltung, Behörden und Institutionen sucht und pflegt. „Uns ist auch die Förderung und Pflege der Heimatkunde stets ein zentrales Anliegen“, betont Gerecht beim Treffen in der Geschäftsstelle des Bürgervereins, die ihren Sitz seit 2009 am Rande der Karl-Meyer-Straße hat.

Rotthauser Wappen zierte auch schon Autoaufkleber und Kaffeetassen

Das Rotthauser Wappen ziert auch Autoaufkleber. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Das Rotthauser Wappen hatte der Bürgerverein in den vergangenen Jahren bereits für andere Werbezwecke genutzt: So zierte es zuvor etwa schon Autoaufkleber oder Kaffeetassen. „Wir wollten immer etwas für jene Menschen anbieten, die sich sehr mit unserem Stadtteil identifizieren“, sagt Werner Backhaus, seines Zeichens Vorstandsmitglied im Bürgerverein. Zudem kamen auch drei Postkarten auf den Markt, die lokale Motive zeigen. Als da wären: ein Blumenfeld auf dem Rotthauser Friedhof, die im Jahr 2007 außer Dienst gestellte Kirche St. Mariä Himmelfahrt sowie das Volkshaus Rotthausen, das im bald beginnenden Jahr 2020 übrigens seinen 100. Geburtstag feiert.

„Als wir die fertigen Postkarten in den Händen hatten, kam uns schnell der Gedanke: Es wäre doch toll, wenn wir zu den lokalen Karten auch eine lokale Briefmarke bieten könnten“, erinnert sich Backhaus. Dass so etwas möglich ist, wusste der Bürgerverein noch aus dem Vorjahr: Denn da hatte das Rotthauser Urgestein Wilhelm Tax, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnungsbau (GfW), zu seinem 95. Geburtstag im Mai 2018 von der Stadt Gelsenkirchen eine solch individuell gestaltete Briefmarke als besonderes Geschenk bekommen. „Deshalb war für uns schnell klar: Das machen wir nun auch“, so Backhaus.

Herstellung des Rotthauser Wappens war eher ein Zufallsprodukt

Die Vorstandsmitglieder des Bürgervereins Rotthausen, Werner Backhaus, Georg Gerecht und Helmut Giga (v. l.), freuen sich über das große Interesse an der neuen Wappen-Briefmarke. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die Entscheidung, welches Motiv auf die Briefmarke soll, war im Vorstandskreise schnell gefällt: Die Wahl fiel auf das Wappen von Rotthausen, an dem der Bürgerverein auch die Nutzungsrechte hält. Angefertigt wurde es vom inzwischen verstorbenen Essener Heraldiker Kurt Schweder im Jahr 1987. Es war mehr oder minder ein Zufallsprodukt, denn eigentlich hatte Schweder nur den Auftrag, für jeden Essener Stadtteil ein eigenes Wappen anzufertigen. „Er hat aber wohl eine uralte Liste ausgehändigt bekommen, da stand auch noch Rotthausen drauf, das damals noch zu Essen gehörte“, erzählt Helmut Giga aus dem Bürgervereinsvorstand. Seit dem 1. Januar 1924 ist Rotthausen ein Teil Gelsenkirchens.

Weil die Wappen-Briefmarke mit einem Nennwert von 60 Cent und einem Verkaufspreis von 1,20 Euro bislang schon so viele Interessenten gefunden hat, denkt der Bürgerverein bereits über die Bestellung einer zweiten Auflage nach. Erhältlich sind die Marken bei den Bürgersprechstunden, die jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle an der Karl-Meyer-Straße 47 stattfinden. „Und weil viele Käufer sich auch nach einer 80-Cent-Marke für Briefe erkundigt haben, prüfen wir derzeit auch die Anschaffung solcher Marken als zusätzliche Variante“, so Helmut Giga.