Gelsenkirchener Buchautoren dominieren Jahres-Bestenliste

Gelsenkirchen Die Werke gleich mehrerer Gelsenkirchener Autoren stehen in den Verkaufslisten 2023 der Buchhandlung Junius auf den vorderen Plätzen.

Der in Gelsenkirchen geborene und aufgewachsene Erfolgsautor Klaus-Peter Wolf führt auch in diesem Jahr wieder die Bestseller-Liste in der Altstadt-Buchhandlung Junius an. Inhaberin Sabine Piechaczek veröffentlichte nun die Jahres-Charts 2023.

Klaus-Peter Wolf ist seit Jahren ein Bestseller-Garant

Im Bereich „Belletristik Hardcover“ sah die Top-Fünf so aus: 1.) Klaus-Peter Wolf: „Der Weihnachtsmannkiller“, 2.) Robert Seetaler: „Das Café ohne Namen“, 3.) Martin Suter: „Melody“, 4.) Juli Zeh: „Zwischen Welten“, 5.) Bonnie Garmus: „Eine Frage der Chemie“. Piechaczek erläuterte: „Wolf ist seit Jahren ein Bestseller-Garant. Mit seinem ersten Hardcover-Krimi eroberte er sofort Platz eins unserer Verkaufsliste.“

Auch in der Sparte „Belletristik Taschenbuch“ belegte Wolf die beiden vordersten Plätze - und zwar mit „Ein mörderisches Paar – Das Versprechen“ sowie „Ostfriesengier“. Dahinter folgten: 3.) Gregor Sander: „Lenin auf Schalke“, 4.) Susanne Abel: „Stay away from Gretchen“, 5.) Janosch: „Wörterbuch der Lebenskunst“.

Arzt aus Gelsenkirchen mit seinem Buch erfolgreich

In der Kategorie „Belletristik Paperback“ lautete die Reihenfolge bei Junius: 1.) Tanja Janz: „Wo der Seewind flüstert“, 2.) Reimar Menne: „Der Tod ist groß“, 3.) Jean-Luc Bannalec: „Bretonischer Ruhm“, 4.) Marcel Huwyler: „Frau Morgenstern und das Böse“, 5.) Richard Osman: „Der Donnerstagmordclub und die verirrte Kugel“. Die Autorin Tanja Janz wohnt in Gelsenkirchen und ist bekennender St.-Peter-Ording-Fan. „Wo der Seewind flüstert“ spielt in den 60er-Jahren sowohl in ihrer Heimatstadt als auch in ihrer Wahlheimat. „Reimar Menne, ein in unserer Stadt praktizierender Arzt, kam mit seinem spannenden philosophisch-psychologischen Roman auf Rang zwei“, so Piechaczek.

Klaus Ellenbeck und Barbara Kloubert mit ihrem erfolgreichen Sachbuch über Ückendorf. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Themen Gelsenkirchen und Ruhrgebiet bestimmen auch die beiden Sachbuchlisten. Beim „Sachbuch Hardcover“ landeten die beiden hiesigen Heimatforscher Barbara Kloubert/Klaus Ellenbeck mit ihrem Werk „Mit offenen Augen durch Ückendorf“ auf Rang eins. Platz fünf holte Hubert Kurowski mit „Gelsenkirchen – Fotoschätze aus den 60er-Jahren“, das bereits 2022 zu den Bestsellern gezählt hatte.

In der Sparte „Sachbuch Taschenbuch“ landeten zwei Broschüren des Heimatbundes Gelsenkirchen vorne: 1.) Hans-Joachim Koenen: Straßenbahnen in GE 1895 bis 1914, 2.) Hildegard Schneiders: Die Geschichte der Volksschulen in Alt-GE, Teil 1.

