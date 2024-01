Zusammengeschlagen und -getreten worden ist in Gelsenkirchen ein Mann. Er hatte nachts drei junge Männer um etwas mehr Ruhe gebeten.

Gelsenkirchen-Buer Ein brutales Trio sucht die Gelsenkirchener Polizei. Es hat einen Man zusammengeschlagen und -getreten. Anlass: Seine Bitte um Ruhe.

Zusammengeschlagen und -getreten worden ist in Gelsenkirchen ein Mann. Er hatte nachts drei junge Männer um etwas mehr Ruhe gebeten. Rettungskräfte versorgten den Verletzten nach der brutalen Attacke.

Männer-Trio schlägt Gelsenkirchener an Ludgeristraße im Ortsteil Buer zusammen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den gewaltsamen Übergriff am Sonntag, 7. Januar, beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Der 31-jährige Mann und seine 35-jährige Begleiterin sind in der Nacht zu Montag gegen 2.20 Uhr über die Ludgeristraße in Buer gegangen, als die beiden Gelsenkirchener auf eine Gruppe von drei jungen Männern trafen. Der 31-Jährige bat die Jugendlichen, angesichts der Uhrzeit etwas ruhiger zu sein.

Die Aufforderung erwiderten die jungen Männer zunächst mit einem hitzigen Wortgefecht, ehe sie den Gelsenkirchener zu Boden schlugen und sogar dann noch auf ihn eintraten. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung der Düppelstraße. Der 31-Jährige musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die bislang unbekannten Täter waren etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Zwei von ihnen waren dunkel gekleidet, einer trug eine blaue Jacke und eine dunkle Hose.

Entsprechende Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen