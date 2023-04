Gelsenkirchener bietet Touren durch seine Heimatstadt an

Gelsenkirchen-Horst. Reiseveranstalter Carsten Westheide bietet Ruhrgebietstouren für Einheimische und Auswärtige. Ganz neu: kulinarische Tour durch Gelsenkirchen.

Carsten Westheide ist seit 25 Jahren „auf Tour“. So lange bereits veranstaltet der Gelsenkirchener Events und Reisen. Letztere führen zwar immer wieder auch in die Ferne. Besonders jedoch macht sich der Horster für den Ruhrgebiets-Tourismus stark, will Gäste von der Faszination des Reviers überzeugen und Einheimischen die Region in Tagestouren neu präsentieren.

Ursprünglich hat Carsten Westheide eine Ausbildung zum Verlagskaufmann absolviert. „Im Hause Funke“, sagt er und lacht. Dann habe er in die Werbung gewechselt, sich bald selbstständig gemacht. Damals begann er, Veranstaltungen zu organisieren für Unternehmen. Das macht er bis heute. „Parallel habe ich damals schon im privaten Bereich Gruppenreisen organisiert. Deswegen habe ich, als ich mich selbstständig machte, auch gleich einen Reiseveranstalter angemeldet.“

Tagestouren in die Fußballstadien von Gelsenkirchen und Dortmund

Die „alten Kontakte“ ergaben neue Möglichkeiten: In Kooperation mit der BWZ, einer Fernsehzeitschrift, bot er neuartige Leserreisen an. „Damals kamen gerade die Billigflieger auf. Da haben wir Tages-Flugreisen angeboten. Es ging nach Paris, London, Mailand, Wien – und sogar Mallorca.“ Aus heutiger Sicht sei das ökologisch nicht vertretbar. Damals jedoch war es eine bahnbrechende Neuheit. „Das war ein Knaller.“ Bis heute bietet der Gelsenkirchener Reisen ins Ausland an, mittlerweile jedoch sind es einige wenige, ausgewählte, in denen es weniger um viel Erlebnis in kurzer Zeit geht als vielmehr um Genuss mit Muße und Anspruch. „Das hat eher den Charakter einer Studienreise.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Schon vor 25 Jahren entwickelte Carsten Westheide erste Tagesreisen durch das Revier. „Damals war das Thema noch ganz neu. Zu den ersten Angeboten gehörte eine Fußballtour, bei der wir an einem Tag im Dortmunder und im Schalker Stadium waren. Daneben gab es Touren zur Industriekultur oder zu Kulturstandorten.“ Unter der Überschrift „Faszination Ruhrgebiet“ sind die Ausflüge in die Heimat bis heute ein wichtiger Bestandteil des Angebotes. Die Touren entwickelt der Horster alle selbst, begleitet sie auch oftmals.

Besonders die Touren durch Gelsenkirchen liegen Westheide am Herzen

So geht es mal auf die „Dortmunder Biertour“, mal zum Besuch ins Trainingsbergwerk oder, ganz neu, auf Comedy-Tour mit Helmut Sanftenschneider durch Bochum und Herne. Besonders am Herzen jedoch liegen Carsten Westheide die Touren durch seine Heimatstadt Gelsenkirchen. Gerne möchte er die Qualitäten der Stadt vorzeigen: Einheimischen wie Auswärtigen. Im Kleinen tut er das mit charmanten Ideen wie den kulinarischen Rundgängen. „Die haben wir im vergangenen Jahr erstmals in Buer angeboten. Das lief sehr gut. In diesem Jahr nun bieten wir den Rundgang auch in Gelsenkirchen an.“ Die Idee: Während eines unterhaltsamen Rundgangs gibt es fünf leckere Kleinigkeiten, Speisen oder Getränke, zum Probieren. Ganz wichtig: „Dabei müssen die lokalen Akteure unterstützt werden.“ Restaurant-Ketten werden somit nicht besucht.

Im etwas größeren Maßstab stellt Carsten Westheide das Besondere „seiner“ Stadt vor, wenn er Programme entwickelt für Besuchergruppen, die ins Revier reisen. Da sei das Interesse sehr groß. Der „Ruhri“ selbst unterschätze die Attraktivität seiner Region ja oftmals. „Es kommen Architekten und Stadtplaner, die sich das Ruhrgebiet anschauen möchten, es kommen ganze Belegschaften von Unternehmen, die ihre Betriebsausflüge hin machen. Ich kenne durch meine Tätigkeit das Potenzial. Aber viele sind sehr überrascht. Wobei da noch immer Luft nach oben ist. Hier im Revier ist wenig so professionell aufgestellt, wie es sein könnte.“

Das Angebot von Carsten Westheide findet sich unter westheide.com