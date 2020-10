Mit Schokolade überzogene Früchte, Popcorn, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln: Normalerweise gibt es die süßen Leckereien auf der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt. Doch in diesem Jahr sieht alles anders aus – auch für den Gelsenkirchener Schausteller Ulrich Schmidt. Mit einer besonderen Idee will er nun sein Geschäft retten.

Gelsenkirchener Schausteller bietet Kirmes-Lieferdienst an

Was für die Besucher ein Freizeitvergnügen ist, ist für Ulrich Schmidt ein Job. Von klein auf stand der 36-Jährige auf den saisonalen Festen. Im Gepäck hat er normalerweise seine „Hau-den-Lukas“-Attraktion, oder er bietet an einem Stand duftende Kirmes-Süßigkeiten an. Das Schausteller-Leben wurde ihm in die Wiege gelegt. Bereits in siebter Generation führt er das Gewerbe, seit 1978 ist die Familie mütterlicherseits auf den bunten Veranstaltungen unterwegs. Auch in diesem Jahr wäre Ullrich Schmidt von Ostern bis Ende Oktober mit dem Wohnwagen quer durch Deutschland gereist: Aktuell hätte er eigentlich auf der Sprödentalkirmes in Krefeld für Unterhaltung gesorgt.

Corona kam dazwischen. Um seine laufenden Kosten zu decken, nahm er im Frühjahr ein Angebot der Veranstalter des „Pop Up“-Freizeitpark „fundomio“ an. Dort platzierte er sich mit seinem „Hau-den-Lukas“. „Leider fehlte die Stimmung, die für meinen Stand sehr wichtig ist, trotzdem war’s schön, mal wieder unter Leute zu kommen. Finanziell kam ich dort jedoch lediglich mit einem blauen Auge davon“, sagt der 36-Jährige. In Aachen probierte er es erneut. Hier lief seine Attraktion noch schlechter an – mittlerweile befindet sich die Kirmesattraktion zusammengeklappt in einem Transporter.

Facebook soll helfen, die Bekanntheit zu steigern

„Aus der Not heraus und um meinen Betrieb zu retten, entschied ich mich schließlich dazu, einen Kirmes-Lieferdienst anzubieten“, erzählt er im Gespräch mit der WAZ. Diesen hat er vor zwei Wochen ins Leben gerufen. Seine Bekanntheit versucht er derzeit über Facebook zu steigern. Die Anzahl an Bestellungen könnte trotzdem höher sein: An Spitzentagen orderte ein Dutzend seine Leckereien.

Besonders beliebt ist die Obstplatte mit einem Überzug aus Schokolade des Kirmes-Lieferdienstes aus Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die Produkte stellt Ulrich Schmidt in Eigenregie in seiner Mandelbude her. Den Wagen hat er derzeit fern von der Öffentlichkeit auf einem Gewerbegelände in Ückendorf platziert. Das, was es sonst an Süßigkeiten auf der Kirmes gibt, lässt sich ab sofort ordern. Popcorn und Zuckerwatte gibt es beispielsweise im Eimer. Auf Wunsch können aber auch Lebkuchenherzen, Plüschtiere und Spielzeug bestellt werden.

Besonders beliebt ist die Obstplatte mit schokolierten Früchten

Besonders gut kommt derzeit übrigens eine selbstgefertigte Obstplatte an, auf der unter anderem Erdbeeren, Trauben, Bananen und Ananas mit Vollmilch-, Zartbitter- und weißer Schokolade bezogen sind. Die Früchte dafür bezieht er von einem Obsthändler aus Duisburg, die Verpackungen besorgt er sich in Recklinghausen. Extra für sein neues Angebot schaffte er sich einen Stromkonverter an und baute sich einen Kühlschrank ins Auto.

Wie kann bestellt werden? Bestellt werden kann entweder per WhatsApp unter Angabe des Namens, der Adresse oder telefonisch unter 0151 64609832. Sobald die Bestellung eingegangen ist, gibt es als Antwort eine Bestätigung und den Lieferstatus. Für eine bessere Planung bittet Ulrich Schmidt darum, die Bestellungen mindestens einen Tag vorher aufzugeben. Bezahlt werden kann schließlich kontaktlos mit Karte, bar oder per Paypal. Mehr über den Kirmes-Lieferdienst gibt es hier.

Donnerstag, Freitag und Samstag ab 15 Uhr liefert der Schausteller selbst die Süßwaren aus. Sein Liefergebiet erstreckt sich von Gelsenkirchen bis nach Herne und Bochum. Für besondere Bestellungen fährt er aber auf Wunsch auch mal nach Marl und Recklinghausen.

Auf die Frage, ob sich das Geschäft lohnt, sagt der Vater von zwei Söhnen: „Von Lohnen würde ich nicht sprechen. Meine Arbeit mache ich aus dem Herzen heraus, nicht als Geschäftsmann, aber ich versuche damit zumindest meine laufenden Kosten zu erwirtschaften.“ Geboren wurde er übrigens in Essen, in Bochum wuchs er auf und seit fünf Jahren lebt er in Gelsenkirchen, wenn er nicht unterwegs ist. Seine Söhne, zehn und 14, besuchen eine Schule in Gelsenkirchen.