Gelsenkirchener bei Streit mit einem Messerstich verletzt

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein 27 Jahre alter Mann wurde bei einem Streit leicht verletzt. Sein Kontrahent stach Sonntagabend an der Ringstraße mit einem Küchenmesser zu.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Sonntagabend, 7. Juni, ein Gelsenkirchener in der Altstadt leicht mit einem Küchenmesser verletzt worden.

Gegen 22.15 Uhr waren die beiden Männer im Alter von 28 und 27 Jahren auf einem Parkplatz an der Ringstraße zunächst verbal in Streit geraten, ehe dieser laut Polizei in einer Rangelei mit einem Messerstich endete. „Der leicht verletzte 27-Jährige aus Gelsenkirchen lehnte eine Behandlung vor Ort ab und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben“, so eine Polizeisprecherin. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.