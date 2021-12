Gelsenkirchener bei Kollision mit Transporter verletzt

Mit einem Rettungswagen musste ein 27-jähriger Gelsenkirchener am Montag, 6. Dezember, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war mit seinem Fahrzeug im Stadtteil Beckhausen mit einem Transporter kollidiert.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall in Gelsenkirchen-Beckhausen leicht. Er musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Leichte Verletzungen hat ein 27-jähriger Gelsenkirchener am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Horster / Kampstraße davongetragen.

Der Mann war mit seinem Wagen auf der Kampstraße in Richtung Horster Straße unterwegs, als er beim Abbiegen in die Horster Straße mit dem Transporter eines 49-Jährigen zusammenstieß, der gerade die Horster Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Das Auto des 27-Jährigen drehte sich um die eigene Achse und kam dann im Gleisbereich der Kreuzung zum Stehen.

Der Gelsenkirchener wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; der Transporter-Fahrer blieb unverletzt.

