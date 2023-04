Gelsenkirchener begeht kurz nach Polizei-Arrest Diebstahl

Gelsenkirchen-Schalke. Kaum dass sich die Polizei-Arrestzelle für ihn wieder öffnete, hat ein Mann in Gelsenkirchen kurz darauf die nächste Straftat verübt.

Manche Zeitgenossen erscheinen unbelehrbar: Ein Mann ist in Gelsenkirchen kurz nach nach der Entlassung aus dem Polizei-Gewahrsam straffällig geworden. Erneut ging es für den Gelsenkirchener zur Wache.

Diebstahl bei Netto in Schalke: Gelsenkirchener gerade aus Polizei-Gewahrsam entlassen

Ein 43-jähriger Gelsenkirchener hat am Samstag, 1. April gegen 10.18 Uhr einen Ladendieb bemerkt, der mit seiner Ware den Netto-Markt an der Bismarckstraße in Schalke verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als er ihn darauf ansprach, griff der Gelsenkirchener ihn an.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der mutmaßliche Dieb flüchtete anschließend aus der Discounter-Filiale, wurde aber von dem Ladendetektiv so lange verfolgt, bis die Polizei eintraf. Beamte nahmen den bekannten 39-Jährigen wieder mit zur Wache. Kurios: Der Gelsenkirchener war erst vier Stunden zuvor aus dem Polizei-Gewahrsam entlassen worden. Weswegen ist derzeit noch unbekannt.

Der Gelsenkirchener war bereits zuvor am Freitagabend unangenehm aufgefallen. Nach Polizeiangaben hat der 39-Jährige an der Bulmker Straße/Hertastraße „herumrandaliert“. Zur Verhinderung weiter Straftaten sei er daraufhin in Polizei-Gewahrsam genommen worden – sprich er saß in einer Zelle, um sich zu beruhigen. Ob Alkohol eine Rolle gespielt hat, konnte die Polizei nicht sagen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen