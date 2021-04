Gelsenkirchener bedroht Imbisskunden mit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe hatte der Mann die Kunden vor dem Imbiss in Gelsenkirchen bedroht.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Ein Mann aus Gelsenkirchen hat am Sonntag Kunden eines Imbisses mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Das gab er als Grund für seine Aktion an.

Ein 38-jähriger Gelsenkirchener hat am Sonntagabend mit einer Schreckschusswaffe Kunden vor einem Imbiss in Gelsenkirchen-Beckhausen bedroht.

Um 18.50 Uhr war die Polizei alarmiert worden: Ein Mann hätte vor dem Imbiss am Stegemannsweg in Schaffrath herumstehende Kunden mit einer Waffe bedroht. Vor Ort eingetroffen, forderten die Polizisten den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, seine Pistole niederzulegen. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und durchsuchten ihn.

Mit diesen Folgen muss der Gelsenkirchener jetzt rechnen

Der 38-Jährige gab an, dass er von den dauerhaft vor dem Lokal stehenden Kunden genervt sei. Deshalb habe er sie zur Rede stellen wollen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz, da er keine Erlaubnis besitzt, die von den Beamten sichergestellte Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit zu führen.