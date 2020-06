Gelsenkirchener baut berauscht einen Unfall und fährt davon

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Gelsenkirchener (54) verursachte in Ückendorf einen Unfall. Zunächst verschwand er, doch dann kam er zum Unfallort zurück – betrunken.

Polizeibeamte haben nach einem Verkehrsunfall in Ückendorf den Führerschein eines 54-jährigen Autofahrers beschlagnahmt. Der Mann hatte Alkohol getrunken.

Der Gelsenkirchener wendete seinen Wagen laut Polizei Mittwoch gegen 8.05 Uhr auf der Bergmannstraße und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug in einer Parkbucht an der Bergmannstraße/ Heidelberger Straße. Anschließend entfernte sich der 54-Jährige zunächst von der Unfallstelle. Als er zurückkehrte, stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Arzt entnahm auf der Wache in Gelsenkirchen eine Blutprobe

Der 54-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Der Führerschein des Gelsenkircheners wurde beschlagnahmt.

