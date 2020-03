Unter dem Strich hat sich bei den Bahnhöfen und Haltepunkten im Schienenverkehr in Gelsenkirchen nichts verändert. Die Gesamtbewertung der Kunden im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr für 2019 entspricht der von 2018. Unter den Kriterien Sauberkeit, Funktion und Graffiti wurden auch die sechs Stationen auf Gelsenkirchener Gebiet benotet. Dabei sieht der VRR bei allen 297 Stationen im Einzugsgebiet insgesamt sogar eine Verschlechterung.

Gelsenkirchen: Zustand der Sauberkeit auf den Bahnhöfen bleibt auf Vorjahresniveau

Um gleich einzuräumen, dass die Bewertungen „akzeptabel“ für 131 der Stationen leicht zugenommen haben, ebenso aber auch die „inakzeptablen“ Zustände (73) auf den Bahnsteigen und den Aufgängen. Graffitischäden stechen den Fahrgästen dabei besonders ins Auge, Sauberkeit und die Ausstattung blieben bei den Kunden im Vergleich mit dem Vorjahr auf gleichem Niveau.

Insgesamt mit einem „grünen Punkt“ werden der Hauptbahnhof, Buer Nord, Hassel, Rotthausen und Zoo bedacht, Buer Süd bleibt bei seinem „gelben Punkt“, damit im dritten Jahr in Folge. Die Auffälligkeiten rangieren damit in der Gunst etwa unter „geringfügig“. Graffiti am Zugang und am Bahnsteig gaben den Ausschlag für die Kritik, die Sauberkeit und Funktion im Zugang fanden die Kunden in Ordnung, auf dem Bahnsteig verbesserungswürdig.

Mittelprächtig ist auch das Fazit für die Station Gelsenkirchen Zoo, Sauberkeit und Graffiti wurden angehakt. Durchweg zufrieden zeigen sich die Bahn-Benutzer mit den Haltepunkten in Hassel und den Bahnsteigen im Hauptbahnhof, in Rotthausen sowie in Buer Nord.

Im gesamten VRR-Gebiet bekommen die Bahnhöfe eine Durchschnittsnote von 2,8

Im gesamten VRR-Gebiet kommt eine Durchschnittsnote von 2,8 beim Zustand der Bahnhöfe heraus, die Fahrgastinformationen im Störungsfall kriegen nur eine 3,18, damit schlechter als im Vorjahr. Die Gesamtzufriedenheit der Fahrgäste erreichte im Mittel für 2019 eine 2,27. Details im Bürgerinformationssystem des VRR gibt es im Internet unter: vrr.de