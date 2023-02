Gelsenkirchener Autorin: „Ich morde am liebsten mit Gift“

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchenerin Greta Welslau hat ihr erstes Kurzgeschichten-Buch veröffentlicht. Darin geht es um mehr als nur das schnöde Morden.

Haben Sie schon mal von „Miss Marple auf Schalke“ gehört? Der Miss Marple, die eigentlich Elfriede Wischnewski heißt? Nun, wenn nicht: Ein Kennenlernen lohnt sich. Die Hobby-Detektivin ermittelt so gesehen im Auftrag von Greta Welslau – die Gelsenkirchenerin hat jetzt ihr erstes eigenes Buch auf den Markt gebracht. „Vergiftetes Schwesterherz und zehn weitere Morde“ bietet Cosy-Crime in Kurzgeschichten-Form, die auch mal an anderen Orten als Gelsenkirchen stattfinden können.

Gelsenkirchen: Horster Autorin schreibt Grusel-Stoff zum Wohlfühlen

„Meine Geschichten sind immer mit einem kleinen Augenzwinkern geschrieben – und mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor“, erzählt Greta Welslau, als wir die Autorin auf einen Kaffee treffen. Stolz ist sie auf ihr Werk, das merkt man ihr an. Zwei bis zweieinhalb Jahre, schätzt sie, habe sie an dem Buch gearbeitet. Am Anfang, da war ihr noch gar nicht klar, dass ihre erste Kurzgeschichte den Beginn einer Buch-Premiere bedeuten würde.

Heute fühle es sich ein bisschen so an wie: „Mein Baby geht hinaus in die Welt“, sagt die Horsterin, die als Kind nach Gelsenkirchen kam, dann 15 Jahre in Südbaden lebte und seit 2018 wieder zurück in ihrer Heimat ist. Krimi und Verbrechen faszinieren die 44-Jährige – aber bitte unblutig, zumindest, was ihre eigenen Zeilen angeht.

„Ich morde am liebsten mit Gift“, verrät Welslau und schiebt schnell lachend hinterher: „Also in meinen Büchern, nicht im wirklichen Leben.“ Das sei schließlich eleganter, mache nicht so viel Dreck. Hinter den einzelnen Titeln ihrer Kurzgeschichten ist eine Menge Spannung zu vermuten: „Tödliche Abschiedsküsse“, „Zum Kaffee den Tod“ oder „Lass dich nicht vom Torfmann holen“ bieten Kurzweil in Krimi-Stimmung. Das Format der Kurzgeschichte, das habe sie mit der Zeit lieben gelernt. „Da kann ich mich ausprobieren“, sagt die Autorin, die auch noch andere Pläne hat: „Auch das möchte ich mal wagen, den ersten Plot für einen Roman zu entwickeln.“

Wenn Welslau mit ihrer Art der Arbeit beginnt, dann taucht sie ein in eine komplett andere Welt. „Wenn ich schreibe, dann gibt’s gerade gar nichts Anderes“, sagt sie. Im Sommer, da sitzt sie gerne draußen, auch mal im Park. „Wenn die Figuren lebendig werden, fast als wären es Menschen, das ist das, was mir Freude macht“, erzählt die Gelsenkirchenerin.

Autorin aus Gelsenkirchen: Greta Welslau schreibt Krimis in Kurzgeschichten

Schon jetzt gebe es eine große Nachfrage nach ihrem Erstlingswerk, das sie gemeinsam mit einer Lektorin noch einmal auf eine ganz andere, weil professionellere Ebene gehoben hat. Während der Zusammenarbeit mit der Fachfrau habe sie noch einmal wahnsinnig viel dazu gelernt. „Vergiftete Schwestern“ gibt Greta Welslau im Selbstverlag heraus. 80 Exemplare hat sie selbst erworben, um sie bei kommenden Lesungen zu verkaufen.

Derweil hat sie noch einen weiteren Wunsch, ein weiteres Ziel: „Ich finde es wichtig, Kinder ans Lesen zu kriegen.“ Demnach würde sie irgendwann gerne wieder etwas für Kinder machen, berichtet sie und erinnert sich an Momente mit ihrer kleinen Schwester, der sie einst selbst geschriebene Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat. Ein Buch gerade für kleine Menschen zu schreiben, das sei eben eine besondere Herausforderung.

Übrigens: Greta Welslau hat noch eine weitere Schwester, ihre Geschwister haben beide zu der einen oder anderen Kurzgeschichte beigetragen. Auf den letzten Seiten ihres Buches dankt sie ihnen, und schreibt: „Ja, ich habe Schwestern und nein, weder wohnen wir in einer Villa, noch trachten wir einander nach dem Leben.“

Greta Welslau wird im Rahmen der Reihe „Debüt im Schloss“ am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr, ihre Premierenlesung aus „Vergiftetes Schwesterherz und zehn weitere Morde“ halten. Veranstaltungsort ist die Stadtteilbibliothek Horst an der Turfstraße 21 (Adresse fürs Navi: An der Rennbahn 5). Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0209/169 6126

