Gelsenkirchener Autorin bittet zum Walzertanz mit den Aliens

Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Jetzt kommen auch noch die Aliens auf die Menschheit zu. Aber keine Sorge, die wollen nur spielen. Zumindest in der Kurzgeschichten-Sammlung „Das Alien tanzt Walzer“, herausgegeben von der Gelsenkirchener Autorin Ellen Norten. Die 63-Jährige serviert mit dem dritten Band ihrer Anthologie rund um abgefahrene Außerirdische einen unterhaltsamen und schwungvollen Spaß im Dreivierteltakt.

23 Autorinnen und Autoren konnte Ellen Norten für das neue Buch gewinnen. Sie schrieben kurze literarische Texte, die sich allesamt mit dem Treiben seltsamer Wesen aus dem All auseinandersetzen . Und das sehr unterschiedlich, zumeist aber heiter, augenzwinkernd humorvoll, zeitkritisch manchmal, immer kurzweilig, unterhaltsam und gewürzt mit einer kräftigen Prise Fantasie und Märchen.

Wo Außerirdische fröhlich im Dreivierteltakt tanzen

In den beiden vorangegangenen Büchern, ebenfalls im auf Science Fiction-Literatur spezialisierten Verlag p.machinery erschienen, tanzten die Aliens Kasatschok und Polka. Diesmal bitten die Geschichten zum fröhlichen Walzertanz in den intergalaktischen Ballsaal. Wo die Fremdlinge so manchem Erdling fröhlich auf der Nase herumtanzen.

Für die Autorin ist das Buch eine Einladung an die Leserschaft, sich in eine andere Welt entführen zu lassen: „Man sollte zulassen, dass es im Weltall, aber auch auf der Erde, nicht nur ernsthafte Probleme gibt und dass sich Mittel und Wege finden, diese Probleme auf witzige und ganz ungewöhnliche Art und Weise zu lösen.“

Mit bayrischem Starkbier fette Weltraumschnecken bekämpfen

So geht es in der absurden Kurzgeschichte „Gastropoda galactica“ von Kai Focke mit bayerischem Starkbier erfolgreich in den Kampf gegen fette Weltraumschnecken. In „Der achte Kontinent“ erzählt Regine Bott von Problemen beim Immobilienkauf auf dem Mond , die durchaus an irdische Katastrophen erinnern. Und der Leser erfährt in „Alles Walzer“ von Gard Spirlin, dass die Außerirdischen selbst beim Komponieren des berühmten Donauwalzers ihre Finger im Spiel hatten.

Ellen Norten setzt sich in „Der Klimagott“ kritisch mit den Naturgewalten und dem Klimawandel auseinander. Als Naturwissenschaftlerin und promovierte Biologin weiß die 1957 in Gelsenkirchen geborene Autorin, wovon sie schreibt. Lange arbeitete sie als Wissenschaftsjournalistin, unter anderem beim Deutschlandfunk und beim WDR und der Sendung „Hobbythek“ mit Jean Pütz. Ellen Norten schrieb über 20 Sach- und Fachbücher. Bis sie schließlich die Fantasy-Literatur für sich entdeckte.

Gelsenkirchener Autorin lebt nun in Halle

„Spaß und Originalität sind mir hier wichtig“, sagt die Autorin, die seit wenigen Jahren in Halle lebt, über ihr heiteres literarisches Universum. Welche Tänze die Aliens demnächst noch für sich entdecken, bleibt abzuwarten…

Das Buch „Das Alien tanzt Walzer“, herausgegeben von Ellen Norten, ist im Verlag p.machinery erschienen und kostet 15,90 Euro. Der Paperback-Band umfasst 280 Seiten und enthält einige farbige Illustrationen.