Gelsenkirchener Autor verbindet Magie mit der Wirklichkeit

Gelsenkirchen. Karsten Zingsheim (43) aus Gelsenkirchen arbeitet derzeit an seinem zweiten Roman. Im Genre Urban Fantasy leben Schattenwesen in der Gegenwart.

„Ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt“, sagt Karsten Zingsheim. In diesem Jahr hat der 43-Jährige den Schritt gewagt und seinen ersten eigenen Roman veröffentlicht. Ein weiterer soll Anfang Dezember erscheinen. Schon während der Schulzeit begann seine Leidenschaft fürs Schreiben. „Diktate waren In der Grundschule nicht so meins, aber ich habe schon immer gerne lange Aufsätze geschrieben“, sagt Zingsheim, der berufsbedingt vor acht Jahren von Köln nach Gelsenkirchen zog.

Mit der Veröffentlichung eines Buches, das schon lange sein Ziel war, ließ er lange auf sich warten. Dreimal startete er den Versuch, ein Buch zu schreiben, dreimal landeten die Texte in der Tonne, wie er selbst sagt. Erst „Leroy Phoenix“ mit dem Untertitel „Über Luft und Schatten“ gefiel ihm selbst so gut, dass er die Geschichte auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollte.

Im ersten Corona-Lockdown hätte er sich in seinen vier Wänden vergraben, um seine Gedanken für einen zweiten Roman auf Papier zu bringen. Im Genre „Urban Fantasy“ fühlt sich Karsten Zingsheim zuhause. Typische Fantasiewesen wie Magier, Werwölfe und Vampire existieren dabei im Hier und Jetzt, ohne dass die Menschen darüber Bescheid wissen.

Hobby des Autors inspiriert ihn auch beim Schreiben

Ein Grund, warum sich der Gelsenkirchener in dem Genre wiederfindet: Seit über 20 Jahren spielt er Tischrollenspiele. Bei dem besonderen Hobby verkörpert jeder Teilnehmer einen erfundenen Charakter, der durch die Fantasie des Spielers zumindest gedanklich lebendig wird. Bei jedem Treffen hat ein Spielleiter jeweils ein Abenteuer vorbereitet, das es für die Charaktere zu durchleben gilt.

Karsten Zingsheim mimt nicht nur in den Live-Rollenspielen einen Magier. Auch Leroy Phoenix, der Hauptprotagonist in seinen Büchern, hat als sogenannter „Luftelementarist“ magische Fähigkeiten. Parallelen ließen sich zwischen den beiden Charakteren, aber auch zur eigenen Persönlichkeit des Autors erkennen – wenn auch sehr überspitzt. Während Leroy Phoenix im ersten Buch vom Hohen Rat beauftragt wird, Ritualmorde zu lösen, muss er im zweiten Band „Über Feuer und Seele“ seine Unschuld beweisen. „Es ist unheimlich spannend, auch weil die Charaktere nicht immer alles so machen, wie sie ursprünglich sollten“, sagt Karsten Zingsheim, der Kommunikationswissenschaften studiert hat und hauptberuflich als Dozent arbeitet. Derzeit arbeitet er zusammen mit einem Redakteur an einer Hörversion seines ersten Romans.