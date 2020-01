Gelsenkirchener Autofahrer lassen an Kreuzung Fäuste fliegen

In Gelsenkirchen haben zwei Autofahrer an einer Kreuzung aufeinander eingeprügelt. Beide erhielten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Auslöser: Zu langsames Fahren, Filmaufnahmen

Der Streit zwischen zwei Autofahrern ist am Montag, 27. Januar 2020, gegen 11.45 Uhr an einer Ampel auf der Kreuzung Johannes-Rau-Allee/ Münsterstraße in Bismarck eskaliert. Die beiden 32 und 45 Jahre alten Männer waren in Streit geraten, weil der eine dem anderen zunächst zu langsam fuhr und der Bedrängte anschließend seinen Kontrahenten filmte. https://www.facebook.com/WAZGelsenkirchen/

