Gelsenkirchener Arbeitsmarkt trotz Corona leicht im Aufwind

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote für Gelsenkirchen sank im November auf 15,4 Prozent. Firmen melden mehr freie Stellen. Auch Azubis haben noch Job-Chancen.

Der lokale Arbeitsmarkt zeigt sich im November halbwegs unbeeindruckt von der Corona-Krise. Die Arbeitslosenzahl sank im Vergleich zum Vormonat um 315 (-1,5 Prozent) auf 20.049 . Davon wurden im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) 15.512 Arbeitslose gezählt (-117). Die Arbeitslosenquote für Gelsenkirchen wird mit 15,4 Prozent (- 0,2 Prozentpunkte) angegeben.

Gelsenkirchener Arbeitslosenquote trotz Lockdown light zum dritten Mal gesunken

„Der Gelsenkirchener Arbeitsmarkt stabilisiert sich weiter,“ stellt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen , fest. „Die Arbeitslosenquote ist trotz Lockdown light zum dritten Mal in Folge gesunken und damit im saisonalen Rhythmus geblieben. Besonders erfreulich“ findet Thiemann, sei „der starke Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit um mehr als sechs Prozent.“

Weitere positive Zeichen für den Agenturchef: Der „Zugang an Arbeitslosen aus Erwerbstätigkeit ist der niedrigste Novemberwert der letzten fünf Jahre. Erfreulicherweise haben die Arbeitgebenden deutlich mehr offene Stellen gemeldet als im Oktober. Erstmals im Jahr 2020 liegt der Stellenzugang über dem Wert des jeweiligen Vorjahresmonats.“ Gelsenkirchen liege damit über dem Landestrend, das stimme hoffnungsvoll, so Thiemann. Allerdings hat die statistische Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen gegenüber November 2019 insgesamt um 3601 Personen zugenommen.

Weitere 115 Gelsenkirchener Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet

Im November haben weitere 115 Gelsenkirchener Betriebe für 873 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen , zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Im Mai befanden sich demnach in Gelsenkirchen 1115 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren über 13.149 Beschäftigte betroffen.

Unternehmen meldeten der Arbeitsagentur 437 neue freie Stellen, 87 mehr als im Oktober und 38 mehr als im November des vergangenen Jahres. Nachfrage zeigten vor allem die Berufsbereiche „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“ gefolgt von „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ sowie „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“. Aktuell sind unverändert 1499 Stellen zu besetzen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Angehende Azubis haben noch Chancen auf Vermittlung: Der Ausbildungsmarkt gehe in die Verlängerung – „das 5. Quartal ist eingeläutet“, nennt es Thiemann. Grund sei die Verschiebung von rund acht Wochen, die der Lockdown im Frühjahr am Ausbildungsmarkt verursacht habe. Dafür werden die Kammern Ausbildungsverhältnisse noch bis in den Januar eintragen.