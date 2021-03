Gelsenkirchener Arbeitsmarkt bleibt im Lockdown recht robust

Nachfrage nach Mitarbeitern zeigten im Februar in Gelsenkirchen die Berufsbereiche „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“, so die Arbeitsagentur.

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote im Februar ist in Gelsenkirchen um 0,1 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent gestiegen, 20.631 Arbeitslose (+ 156) wurden gezählt.

Ein Jahr Corona-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat (bislang) weniger Spuren hinterlassen als befürchtet: Die Arbeitslosenquote im Februar ist um 0,1 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent gestiegen, 20.631 Arbeitslose (+ 156) wurden gezählt.

Mit einer Quote von 15,8 Prozent liegt Gelsenkirchen revierweit an der Spitze. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist hoch: Im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden im Februar 15.917 Arbeitslose gezählt, 252 mehr als im Vormonat (+1,6 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit hier um 2409 Personen zugenommen (+17,8 Prozent). Von der Agentur für Arbeit wurden 4714 Personen betreut, 96 weniger als im Januar.

Gelsenkirchener Firmen schaffen wegen der unkalkulierbaren Situation weniger Stellen

Dennoch zeige sich „trotz des aktuell anhaltenden Lockdowns der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen relativ robust. Im Februar haben sich mit 866 Personen 15,5 Prozent weniger Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet als im Januar und 6,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat und damit vor den Corona Eindämmungsmaßnahmen“, resümiert Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. Dies zeige, dass „das Instrument der Kurzarbeit hilft, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren und Entlassungen und Arbeitslosigkeit zu verhindern“. Hingegen seit der Arbeitsmarkt aktuell nicht so aufnahmefähig,. „Dies erkennen wir an den gesunkenen Abgängen in Erwerbstätigkeit und den rückläufigen Stellenmeldungen. Das Fazit lautet also: Betriebe halten trotz wirtschaftlicher Folgen aus der Pandemie ihre Beschäftigten, aber schaffen wegen der unkalkulierbaren Situation weniger Stellen.“

Im Februar waren 1897 junge Frauen und Männer im Alter von unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (-1,7 Prozent). Das waren 262 mehr als im Februar 2020 (+16 Prozent). Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten der Arbeitsagentur 329 neue freie Stellen. Das waren 49 weniger als im Vormonat und 201 weniger als im Februar des vergangenen Jahres.

In Gelsenkirchen waren im Februar 1482 freie Arbeitsstellen zu besetzen

Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 1482, ein Minus von 16 Stellen gegenüber Januar. Im Februar haben 227 Gelsenkirchener Betriebe (-284 zum Vormonat) für 3026 Beschäftigte (minus 659) Kurzarbeit angezeigt.

