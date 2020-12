Beratung per Video: Claudia Wagner, Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen.

Berufsberatung Gelsenkirchener Arbeitsagentur bietet Beratung per Video an

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Arbeitsagentur geht neue Wege: Weil es wegen Corona keine persönlichen Termine gibt, beraten Mitarbeiter per Video.

In der Corona-Krise ist der persönliche Austausch zwischen Ratsuchenden und Arbeitsberatern Beratern nicht so möglich wie gewohnt. Weil die Gelsenkirchener Arbeitsagentur aber nicht auf das Gespräch von Angesicht zu Angesicht verzichten will, bietet sie Jugendlichen, die Berufsberatung suchen, nun auch die Videokommunikation zusätzlich an.

Innerhalb kürzester Zeit wurde mit der Videokommunikation ein ergänzendes Interaktionsangebot geschaffen, das zunächst in den Bereichen der Berufsberatung sowie der Beruflichen Rehabilitation und Teilhabe genutzt werden kann. Die Ausweitung auf andere Beratungsbereiche ist bereits geplant.

Mit diesen Geräten ist die Kommunikation mit der Gelsenkirchener Agentur möglich

„In der gegenwärtigen Zeit war es schwierig für uns, die Schülerinnen und Schüler auf dem klassischen Weg zu erreichen", sagt Berufsberaterin Claudia Wagner von der Agentur für Agentur in Gelsenkirchen. „Dennoch sind eine gute Berufsorientierung und damit verbunden die individuelle Beratung ganz wichtig." Während des Videotermins gingen Gestik, Mimik und echte Empfindungen eben nicht verloren - „eine persönliche Beratung lebt davon", so die Beraterin.

Ratsuchende benötigen einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone. Per E-Mail bekommen sie einen Link zugeschickt und dann sind es nur drei Klicks und das Video-Gespräch kann starten: Link in der E-Mail öffnen, Nutzungsbedingungen zustimmen und Beratungsraum betreten.

So sind die Berufsberater erreichbar

Die Agentur für Arbeit ist montags bis freitag von 8 bis 18 Uhr unter 0800 4555500 oder 0209 164-222 zu erreichen, per Mail unter gelsenkirchen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.