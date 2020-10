Anwalt rechnet mit dem Aus für das Beherbergungsverbot

Gelsenkirchen. In Baden-Württemberg wurde das Beherbergungsverbot gekippt. Der Gelsenkirchener Anwalt Arndt Kempgens erwartet, dass andere Bundesländer folgen.

Das Beherbergungsverbot sorgte zuletzt für einige Diskussionen. Nicht nur beim beim Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder, sondern auch bei vielen Bürgern, die nicht mehr wussten, ob sie überhaupt noch ihr Reiseziel ansteuern können.

Nun hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in einem Eilverfahren das Beherbergungsverbot für das Bundesland für „voraussichtlich“ verfassungswidrig erklärt. Der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens rechnet daher mit einem flächendeckenden Aus der Beherbergungsverbote: „Die Bedeutung des Urteils kann gar nicht unterschätzt werden. Es handelt sich um das oberstes Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim.“

Gelsenkirchener Rechtsanwalt Kempgens erwartet, dass andere Bundesländer nachziehen

Die Richter gehen davon aus, dass das Beherbergungsverbot in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht auf Freizügigkeit (Grundgesetz: Artikel 11, Absatz 1) eingreift. Im Zusammenhang mit Aufenthalten in Hotels oder Pensionen sei kein besonders hohes Infektionsrisiko dargestellt worden, das eine solche Maßnahme rechtfertigen könne. Zudem sei es nicht zumutbar, auf die Möglichkeit eines negativen Coronatests zu verweisen.

Aus der Sicht Kempgens’ ist dies „eine sehr deutliche, geradezu eindeutige Entscheidung des Gerichts. Mit deutlichen Worten kippt das Gericht das Beherbergungsverbot.“ Rechtsmittel gegen die Entscheidung habe das Land Baden-Württemberg im Eilverfahren nicht.

Kempgens ergänzt: „Ich erwarte für die Beherbergungsverbote in anderen Bundesländern, dass diese auch dort aufgehoben werden. Voraussichtlich werden die Länder ihre Vorschriften und Begründungen hierzu in den nächsten Stunden genauestens überdenken.“

Im Zuge der Beherbergungsverbote müsse jedes Verwaltungshandeln grundsätzlich verhältnismäßig sein, erklärt Kempgens. Genau das sehe der Verwaltungsgerichtshof als verletzt an.

Was das Urteil für Reisende bedeutet

Für Reisende bedeute dies laut Kempgens nun: „Wenn jetzt Hoteliers oder Vermieter von Ferienwohnungen Reisende abweisen, müssen sie in jedem Fall alle Anzahlungen zurückzahlen und sie machen sich zusätzlich sogar schadensersatzpflichtig.“ Zum Beispiel, wenn der Kunde eine Ersatzunterkunft mieten muss.

Jeder Vermieter könne natürlich selbst entscheiden, mit wem er einen Vertrag abschließt. Ist ein Vertrag aber einmal geschlossen, könne der Vermieter nicht ohne Grund einfach kündigen. Kündigt der Vermieter dagegen wegen eines behördlichen Beherbergungsverbot, hat er einen Rechtsgrund. Auch dann müsse er, so Kempgens, bereits geleistete Anzahlungen zurückzahlen, der Schadensersatz entfalle dann jedoch. Kempgens rät Urlaubern, trotz Wegfalls des Beherbergungsverbots mit dem Vermieter Kontakt aufzunehmen, um sich Ärger zu ersparen.

Familie aus Recklinghausen hatte gegen das Beherbergungsverbot geklagt

Eine Familie aus Recklinghausen, die ab diesem Freitag eine Woche Urlaub im Kreis Ravensburg gebucht hatte, hatte mit ihrer Klage dafür gesorgt, dass das Beherbergungsverbot gekippt wurde. Vergangenen Samstag wurde im Kreis Recklinghausen, in dem die Familie wohnt, dann der Neuinfektions-Wert von 50 überschritten. Seitdem gilt der Kreis als Risikogebiet.

Die Urlauber argumentierten gegenüber dem Gericht unter anderem, die Vorlage eines negativen Corona-Tests diskriminiere Gäste aus Regionen mit schlechten Testkapazitäten und Familien. Sie hätten es nicht geschafft, ein Testergebnis innerhalb von weniger als 72 Stunden zu erlangen – wobei es nur 48 Stunden alt sein darf. Weiterhin müsse der Test privat bezahlt werden und belaste die Antragsteller mit ihren drei Kindern erheblich.