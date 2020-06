Gelsenkirchener AfD benennt Spitzen-Duo für die Kommunalwahl

Gelsenkirchen. Jan Preuß und Enxhi Seli-Zacharias führen in Gelsenkirchen die AfD-Liste für die Kommunalwahl an. Direktkandidaten treten in 33 Wahlbezirken an.

Mit Martin Jansen, Hartmut Preuß und Fraktionsgeschäftsführer Dietmar Dillhardt stellte die AfD nach der Kommunalwahl 2014 drei Ratsmitglieder in Gelsenkirchen. Nun hat der Kreisverband Gelsenkirchen seine Listenkandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. 19 Kandidaten umfasst die am Sonntag gewählte Liste für den Rat der Stadt. Insgesamt, so die AfD, sei ein Generationswechsel eingeleitet worden.

Gelsenkirchener Politikwissenschaftlerin arbeitet für die Landtagsfraktion

Spitzenkandidaten sind Jan Preuß (40) und Enxhi Seli-Zacharias (26). Jan Preuß, bislang sachkundiger Bürger für die AfD, ist Lehrer, hier sieht er entsprechend auch seinen politischen Arbeitsschwerpunkt. Die Politikwissenschaftlerin Enxhi Seli-Zacharias arbeitet für die Landtagsfraktion der AfD und ist Vorstandsmitglied der Gelsenkirchener AfD. „Als gebürtige Albanerin ist sie bei der besonderen Herausforderung einer erfolgreichen Integration kompetente Ansprechpartnerin“, so Jörg Schneider, Bundestagsabgeordneter und Sprecher des AfD Kreisverbandes. Beide stünden, so Schneider, „für die bürgerlich-konservative Ausrichtung des Gelsenkirchener Kreisverbandes“.

Neben den Listenkandidaten für den Stadtrat wurden auch die Kandidaten für die Bezirksvertretungen gewählt. Alle 33 Wahlbezirke hatte der Kreisverband der AfD bereits vor drei Wochen mit Direktkandidaten besetzt

