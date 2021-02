Gelsenkirchener (61) bei Unfall mit Bus schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bismarck hat sich ein Gelsenkirchener (61) schwere Verletzungen zugezogen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Als er die Straße überqueren wollte, stieß ein Gelsenkirchener mit einem Bus zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Bismarck ist am Samstagnachmittag, 30. Januar, ein 61-jähriger Gelsenkirchener schwer verletzt worden. Der Fußgänger überquerte um 16.04 Uhr zwischen geparkten Lkw die Bickernstraße. Dabei stieß er mit einem Linienbus zusammen, der auf der Bickernstraße in Richtung Herne fuhr.

Ein Notarzt versorgte den Gelsenkirchener an der Unfallstelle, anschließend brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bickernstraße war im Bereich der Kanalstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.