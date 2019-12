Einsatz für die Polizei auf dem Parkplatz eines Discounters an der Grothusstraße in Gelsenkirchen-Heßler. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Heßler. Ein 57-Jähriger hat in Gelsenkirchen auf einem Parkplatz ein anderes Auto beschädigt. Dann hat er sich schlafen gelegt. Der Mann war betrunken.

Gelsenkirchener (57) verursacht Unfall und schläft dann ein

Ein 57-jähriger Mann hat in Gelsenkirchen erst Alkohol zu sich genommen, sich dann ans Steuer seines Autos gesetzt, auf einem Parkplatz ein anderes Auto beschädigt und sich letztlich in seinem Wagen hingelegt.

Passiert ist das Ganze am Donnerstagnachmittag in Gelsenkirchen-Heßler. Auf dem Parkplatz eines Discounters beschädigte der Mann gegen 16.20 Uhr mit seinem Mazda beim Rückwärtseinparken einen Opel Corsa. Nachdem der Unfallverursacher in der Parkbox stand, legte er sich laut Polizei in seinem Auto zum Schlafen hin.

Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim 57-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Dort musste er erst eine Blutprobe und dann seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 600 Euro.