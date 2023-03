Gelsenkirchener (41) mit Messer bedroht, Handy geraubt

Schwerer Raub in Gelsenkirchen am Montag, 27. März. Opfer zweier Räuber wurde ein 41 Jahre alter Mann, der laut Polizei mit einem Messer bedroht worden ist.

Schwerer Raub in Gelsenkirchen am Montag, 27. März. Opfer zweier Räuber wurde ein 41 Jahre alter Mann, der laut Polizei mit einem Messer bedroht worden ist.

Mann gegen Mülleimer gepresst und mit Messer bedroht – Beute ist ein Handy

Nach Behördenangaben ist der Mann am Montagmorgen gegen acht Uhr auf der Consolstraße in Bismarck von zwei Männern von hinten gestoppt und dann von einem der beiden Angreifer mit Gewalt gegen einen Mülleimer gepresst worden. Einer der beiden Räuber soll ein Messer gezückt und die Herausgabe seines Mobiltelefons gefordert haben. Mit der Beute rannten die beiden Männer anschließend in die Kanalstraße und verschwanden.

Der 41-Jährige erstattete am Montag erst gegen 23.30 Uhr auf einer Polizeiwache eine Strafanzeige wegen schweren Raubes.

Einer der beiden Tatverdächtigen ist 23 bis 27 Jahre alt, 1,95 bis 2,05 Meter groß und kräftig. Er hatte kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Der zweite Tatverdächtige ist 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlank.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

