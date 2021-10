Gelsenkirchener (32) nach Kneipenbesuch zusammengeschlagen

Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchener ist von einer Gruppe gemeinschaftlich angegriffen und verletzt worden. Die Polizei konnte vier der Täter stellen.

Ein 32-jähriger Gelsenkirchener ist in der Nacht zu Samstag vor einer Gaststätte an der Schemannstraße zusammengeschlagen worden. Er wurde so stark verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann im Laufe des Abends mehrfach mit einer Personengruppe in Streit geraten. Als alle Beteiligten die Kneipe verließen, sei es zur „körperlichen Auseinandersetzung“ gekommen. Die Gruppe habe den 32-Jährigen gemeinschaftlich angegriffen und zusammengeschlagen, so die Polizei.

Angriff auf Gelsenkirchener: Polizei nimmt vier Personen fest

Als Polizeikräfte eintrafen, suchten die Täter das Weite. Vier von ihnen seien aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten aufgehalten und festgenommen worden. Polizeiangaben zufolge waren die Personen stark alkoholisierten Personen wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durften sie nach Aufnahme der Personalien das Revier verlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (red)

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen