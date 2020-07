Gelsenkirchener (28) prügelt auf älteren Busfahrgast ein

Die Polizei nahm einen Gelsenkirchener (28) nach einer Attacke auf einen älteren Busfahrgast in Gewahrsam.

Gelsenkirchen-Resse/Erle. Ein Streit während einer Busfahrt ist am vergangenen Freitag in Gelsenkirchen eskaliert. Ein 28-jähriger Mann landete im Polizeigewahrsam.

Ein Streit zwischen zwei ÖPNV-Nutzern ist am vergangenen Freitag in Erle eskaliert: Während einer Busfahrt hatte am vergangenen Freitag laut Polizei ein 28-jähriger Gelsenkirchener einen 56-jährigen Widersacher beleidigt.

Der Täter verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv

Unmittelbar nachdem beide gegen 10.05 Uhr in Resse in den Bus eingestiegen waren, begann der jüngere Mann damit, den älteren zu beschimpfen und zu beleidigen. Als der 56-Jährige in Erle dann den Bus verlassen wollte, stieg der 28-Jährige mit aus dem Bus und schlug und trat sofort auf den anderen Mann ein. Der Attackierte alarmierte sofort die Polizei.



Der Täter verhielt sich dann auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig. Sie nahmen ihn zur Beruhigung in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.