Gelsenkirchener (22) tritt Bundespolizistin ins Gesicht

Mit heftiger Gewalt hat ein junger Mann aus Gelsenkirchen versucht, sich einer Kontrolle durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof zu entziehen. Nun muss er sich unter anderem dafür verantworten.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Gelsenkirchener ist mit Gewalt aufgefallen. Der 22-Jährige wehrte sich gegen eine Kontrolle durch Bundespolizisten. Der Grund: Drogenbesitz.

Mit heftiger Gewalt hat ein junger Mann aus Gelsenkirchen versucht, sich einer Kontrolle durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof zu entziehen. Nun muss er sich unter anderem dafür verantworten.

Gelsenkirchener hatte Kokain dabei – 22-Jähriger tritt Beamtin ins Gesicht

Der Mann war der Bundespolizei zufolge am Mittwoch, 3. Mai, gegen 9.45 Uhr mit Drogen in der Hand erwischt worden. Mit aller Kraft wehrte der 22-Jährige sich dagegen, den Inhalt seiner Hand vorzuzeigen. Die Beamten hatten den Gelsenkirchener zuvor nach verbotenen Gegenständen gefragt. Daraufhin öffnete er seine Umhängetasche, nahm Kleingeld, ein Taschentuch und ein Papierröhrchen und hielt alles fest.

Bundespolizisten brachten den 22-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Nur nach erheblichen Kraftaufwand konnte das Papierröhrchen, sowie ein in das Taschentuch eingewickelte „Bubble“ sichergestellt werden. Einer Beamtin trat der Gelsenkirchener dabei ins Gesicht, sie blieb aber unverletzt. „Bubbles“ sind verkaufsfertige, fingernagelgroße Drogenportionen in Kugelform. Oft sind sie in Plastiktüten verpackt, um sie im Ernstfall herunterschlucken zu können.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 0,2 Promille leicht alkoholisiert war. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen