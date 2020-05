Gelsenkirchener (18) wird von gewalttätigem Paar angegriffen

Am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen wurde ein 18-Jähriger geschlagen, der einer Frau beistehen wollte (Symbolfoto).

Gelsenkirchen-Altstadt. Er wollte einer Frau beistehen, die geschlagen wurde: Dann richtete sich die Gewalt gegen den Gelsenkirchener (18) – er wurde schwer verletzt.

Zivilcourage zeigte ein junger Gelsenkirchener – und wurde Dienstag selbst zum Opfer.

Zwei Männer, 18 und 33 Jahre alt, und eine 21 Jahre alte Frau sind Dienstag, 5. Mai, Zeugen geworden, wie ein unbekannter Mann in einem Bus am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt seine Begleiterin schlug. Als der 18-Jährige gegen 18 Uhr der Frau zur Hilfe kommen wollte, schlug der Unbekannte auf ihn ein und verletzte ihn schwer. Dabei half ihm die Frau, die ursprünglich zum Opfer wurde. Als die weiteren Zeugen eingriffen, wurden auch sie geschlagen.

Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht

Das gewalttätige Paar entfernte sich danach in unbekannte Richtung, so die Polizei. Der 18-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.