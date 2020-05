Gelsenkirchener (17) stiehlt Mietwagen und baut Unfall

Zu einem Unfall in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde die Polizei gerufen. Ein 17-Jähriger hatte ihn mit einem gestohlenen Mietwagen verursacht.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ohne Führerschein baute ein 17 Jahre alter Gelsenkirchener einen Unfall mit einem Mietwagen und floh. Den Pkw hatte er offenbar zuvor gestohlen.

Er hat keine Fahrerlaubnis, das Auto hatte er offenbar gestohlen - und dann baute er noch einen Unfall in Ückendorf und floh. Einen 17 Jahre alten Gelsenkirchener erwartet nun wohl mehr als nur ein Strafverfahren.

20-jähriger Gelsenkirchener meldete den Wagen als gestohlen

Der 17-Jährige bog Dienstag gegen 17.55 Uhr mit einem Mietwagen vom Erlenkamp in den Festweg ein und kollidierte dort mit dem Wagen eines 53 Jahre alten Gelsenkircheners. Bevor die Polizei eintraf, verschwand der junge Mann zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber im Anschluss an die Unfallaufnahme wenig später als Fahrer identifiziert und ermittelt werden. Schnell stellte sich heraus: Der 17-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, der Wagen war wohl gestohlen. Denn noch während der Unfallaufnahme meldete sich ein 20-jähriger Gelsenkirchener telefonisch bei der Polizei. Er hatte den Wagen, der am Unfall beteiligt war, bei einer Verleihfirma gemietet und wollte nun dessen Diebstahl anzeigen.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den Mietwagen sicher. Den 17-jährigen Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

