Gelsenkirchener (17) bezieht Prügel wegen „Date“ mit Mädchen

Gelsenkirchen-Altstadt. In Gelsenkirchener ist ein 17-Jähriger von einer Gruppe Männer attackiert worden. Angeblicher Grund für die Prügel: Ein „Date“ mit Mädchen.

Geschlagen, getreten und verletzt wurde ein 17-Jähriger am Freitag, 8. Oktober in Gelsenkirchen. Sechs Männer haben nach Angaben der Bundespolizei den jungen Mann am Bahnhofsvorplatz des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs angegriffen. Der angebliche Grund: Ein Date mit Mädchen.

Gelsenkirchener klagt nach Angriff über Schmerzen am Kopf und im Genitalbereich

Gegen 23.45 Uhr wurden die Bundespolizisten aufgrund des Lärm auf die Schlägerei aufmerksam und eilten direkt zur Südseite des Hauptbahnhofs. Dabei trafen die Beamten auf einen verletzten 17-Jährigen, sowie auf ein 14- und ein 16-jähriges Mädchen. Von den Angreifern war nichts mehr zu sehen.

Der Gelsenkirchener gab auf der Wache an, dass er von sechs männlichen Männern angegriffen worden sei, er sei mit Schlägen und Tritten gegen Kopf und Körper traktiert worden. Die beiden Mädchen konnten den Angriff nicht verhindern und wollten sich laut Bundespolizei zur Identität der Täter nicht äußern.

Der Jugendliche klagte über Schmerzen am Hinterkopf und im Genitalbereich, weshalb Rettungskräfte den Minderjährigen zur ärztlichen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten.

Bei der Vernehmung des 17-Jährigen in Anwesenheit seiner Mutter tags darauf, schilderte der Gelsenkirchener den Tathergang umfangreich und gab Hinweise zur möglichen Identifizierung der Täter. Grund des Angriffs soll demnach das Treffen mit den beiden Mädchen gewesen sein, mit dem der Freund der 16-Jährigen nicht einverstanden war.

