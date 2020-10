Gelsenkirchen-Ückendorf. Felix Matzkowski (12) aus Gelsenkirchen erzählt an diesem Samstag in der ARD-Sendung „Frag doch mal die Maus“ von seinem Tag bei der Feuerwehr.

Und plötzlich steht Felix Matzkowski ganz in der Nähe von Guido Cantz. Diesen Moderator und Comedian mag der 12-jährige Gelsenkirchener sehr, ist er doch ein bekennender Fan der Fernsehsendung „Verstehen Sie Spaß?“. Cantz gehört zu jenen sechs prominenten Kandidaten, die an diesem Samstag, 3. Oktober, ab 20.15 Uhr in der beliebten ARD-Sendung „Frag doch mal die Maus“ die Fragen von Showmaster Eckart von Hirschhausen beantworten müssen. Und Teenager Felix, der die Klasse 7b des Schalker Gymnasiums besucht, ist mittendrin statt nur dabei. Als eines der so genannten „Türöffnerkinder“.

Die Bewerbung für seinen großen Fernsehauftritt hatte Felix, der mit seinen Eltern und Bruder Paul (18) in Ückendorf lebt, bereits im vergangenen Dezember an den WDR geschickt – in Form eines Smartphonefilms. Er wollte, dass sich für ihn als großen S04-Fan die Zugangstore zur Schalker Arena öffnen. Sein Vorschlag: Es sollte ausprobiert werden, wie viele Eis-am-Stil-Holzstiele vonnöten sind, um den Rasen des Spielfeldes damit komplett zuzupflastern. Eine Idee, die sich wegen des enorm hohen Aufwandes leider nicht umsetzen ließ.

Einen Tag auf der Hauptwache der Gelsenkirchener Feuerwehr

Die Sendung „Frag doch mal die Maus“ wurde Ende September in den Fernsehstudios des WDR in Köln-Bocklemünd aufgezeichnet. Der Gelsenkirchener Felix Matzkowski (12) war diesmal als Türöffnerkind“ mit dabei. Foto: Bernd Matzkwoski

Doch auch das Thema Feuerwehr interessiert Felix sehr. Deshalb war es für ihn mehr als nur eine Ersatz-Alternative, dass sich für ihn fast einen ganzen Tag lang die Türen zur Hauptwache der Gelsenkirchener Feuerwehr in Buer öffneten. Und so besuchte Felix mit seinem Vater Bernd, einem pensionierten Lehrer, die Zentrale der Rettungskräfte. Das war im Februar. Der geplante Ausstrahlungstermin der Sendung war eigentlich für den März geplant. Doch dann kam Corona.

Monate vergingen. Erst in der vergangenen Woche stand dann der Ersatztermin für die Aufzeichnung der Sendung an. „Wir sind mit dem Auto zu den WDR-Studios nach Köln-Bocklemünd gefahren“, erzählt Vater Bernd. Am Mittwoch stand zunächst eine Proberunde an. „Da waren die Prominenten aber noch nicht dabei. Für sie kamen so genannte Lichtdoubles zu Einsatz“, so der Vater. Tags darauf wurde es dann ernst. „Und ich war ganz schön aufgeregt, als ich auf die Bühne musste. Ich habe richtig gezittert“, erzählt Felix.

Ein Blick aus dem Korb des Drehleiterwagens in 30 Metern Höhe

Dabei haben sich die Fernsehmacher einen richtig imposanten Auftritt einfallen lassen, wie der Schüler ins Studio kommt. Zu viel sei hier noch nicht verraten, aber natürlich hat es mit der Feuerwehr zu tun. Diesen Tag im Februar hat Felix bis heute bestens in Erinnerung behalten. Im Übungshaus durfte er ein Feuer bekämpfen. „Da war richtig Druck auf dem Schlauch. Das war ein unvergessliches Gefühl“, sagt er. genauso spannend war es auf der Leitstelle, wo er hautnah miterlebte, wie die Kräfte dort die eingehenden Alarmrufe abarbeiten. Und als Höhepunkt fuhr er im Korb eines Drehleiterwagens auf eine Höhe von rund 30 Metern – und konnte von dort oben auf ganz Gelsenkirchen hinunterschauen.

Ein TV-Team folgte dem jungen Gelsenkirchener auf Schritt und Tritt

Als Felix Matzkowski die Hauptwache der Feuerwehr Gelsenkirchen für einen Tag besuchen durfte, wichen ihm die Mitarbeiter des WDR-Teams in keinem Moment von der Seite. Foto: Bernd Matzkowski

Auf Schritt und Tritt wurde Felix dabei von einem TV-Team um Reporter Ralf Kaspers begleitet. „Am Anfang waren die vielen Kameras um einen herum schon komisch, man darf da ja nicht direkt reingucken“, erzählt Felix. Im Laufe der Zeit beachtete er die Kameramänner aber gar nicht mehr. Herausgekommen ist dabei ein siebenminütiger Film, der am Samstag gezeigt wird, bevor Felix auf der Bühne mit Eckart von Hirschhausen die Ratefrage an die Promis stellen darf.

Im Fernsehstudio war diesmal wegen der Corona-Hygieneregeln kein Publikum erlaubt. „Wir haben Felix Auftritt deshalb auf einem Monitor in einem Nebenraum beobachtet“, erzählt Vater Bernd Matzkowski. Leider sei auch die After-Show-Party ins Wasser gefallen. Dort treffen sich normalerweise immer alle Kinder-Kandidaten und deren Familien mit den prominenten Rateteams. „Das war natürlich ein bisschen schade. Aber Jürgen Vogel hat mir immerhin zugezwinkert“, erzählt Felix.

Wenn die Sendung am Samstagabend läuft, ist sein bester Freund Hannes mit seiner Familie zu Gast. gemeinsam wollen sie sich den Auftritt von Felix anschauen. Der wird gegen 22 Uhr auf den Bildschirmen zu sehen sein. „Immerhin konnte ich den Hausmeister unserer Schule grüßen“, verrät Felix noch. Denn „Hausi“, wie sie ihn nennen, sei zu den Kindern am Schalker Gymnasium immer ganz besonders nett.