Zeugenhinweise auf ein Tätertrio erhofft sich die Bundespolizei nach einem Raub am Gelsenkirchener Hauptbahnhof.

Zeugensuche Gelsenkirchen: Zwölfjähriger am Bahnhof beraubt und bedroht

Gelsenkirchen. Von einem Trio wurde ein zwölf Jahre alter Junge am Gelsenkirchener U-Bahnhof beraubt. Die Angreifer sollen ihn mit einem Messer bedroht haben.

Einem zwölf Jahre alten Jungen wurde Dienstag im U-Bahnbereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs das Mobiltelefon gestohlen. Zudem soll einer der Angreifer das Kind laut Polizei mit einem Messer bedroht haben.

Gelsenkirchener sprach Bundespolizisten auf Streife an

Auf Streife waren Bundespolizisten, als sie gegen 16.25 Uhr von dem Opfer angesprochen wurden. Der Zwölfjährige schilderte der Polizei das Geschehen so: Er habe kurz zuvor am U-Bahngleis 2 gestanden, als ihm plötzlich ein Unbekannter sein Smartphone aus der Hand nahm, weil er angeblich telefonieren wollte. Der Jugendliche war in Begleitung von zwei weiteren Jungen. Der Gelsenkirchener habe anschließend sein hochwertiges Handy zurückverlangt. Daraufhin habe einer der Jugendlichen ihm mit einem Messer gedroht. Das Trio verschwand schließlich mit der Beute.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung ein und nahmen den Jungen mit auf die Wache, wo ihn seine Mutter später abholte. Gesucht werden Tatzeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können. 0800 6 888 000

