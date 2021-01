Gelsenkirchen: Zwölf Wochen lang Baustelle in Bulmke-Hüllen

Gasleitungen lässt die ELE in Bulmke-Hüllen erneuern. Die Arbeiten in Gelsenkirchen sollen rund zwölf Wochen dauern (Symbolbild). ImAnschluss stehen an der Liegnitzer Straße Kanalarbeiten an.

Gelsenkirchen Die ELE lässt die Gas-Niederdruckleitung in der Liegnitzer Straße erneuern. Die Straße wird für eine Bauzeit von zwölf Wochen tagsüber gesperrt.

Die ELE Verteilnetz GmbH (EVNG) erneuert die Gas-Niederdruckleitung in der Liegnitzer Straße in Bulmke-Hüllen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 11. Januar.

Die Stadt Gelsenkirchen will in Bulmke-Hüllen in den kommenden Monaten den Straßen-Kanal erneuern und im Nachgang die Straße ausbauen. Das nimmt die EVNG zum Anlass, zuvor die vorhandene Gasleitung durch eine neue zu ersetzen. In diesem Zusammenhang müssen alle Gashausanschlüsse an der Liegnitzer Straße – je nach Zustand und Alter – entweder neu angeschlossen oder erneuert werden, teilt der lokale Energiedienstleister mit.

Die Baustelle startet am 11. Januar an der Hüller Mühle und rückt dann schrittweise bis zur Plauener Straße vor. Die Liegnitzer Straße bleibt für die komplette Bauzeit tagsüber gesperrt. Anwohner werden nicht von ihren Häusern abgeschnitten: Die Grundstücke bleiben für die Anlieger erreichbar. Die Arbeiten werden insgesamt voraussichtlich zwölf Wochen dauern.

