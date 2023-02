Gelsenkirchen: Zweiter Laubeneinbruch innerhalb zweier Tage

Einbrecher (Symbolbild) haben zwischen Sonntag und Montag, 5./6. Februar, eine Gartenanlage in Gelsenkirchen heimgesucht.

Gelsenkirchen-Bismarck. Innerhalb kurzer Zeit sind im Gelsenkirchener Süden zwei Gartenanlagen von Einbrechern heimgesucht worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zweiter Laubeneinbruch innerhalb von zwei Tagen im Stadtsüden. Nach Ückendorf am Dienstag (7.) hatten die Täter nach Polizeiangaben zwischen Sonntag und Montag, 5./6. Februar, eine Gartenanlage im Stadtteil Gelsenkirchen-Bismarck im Visier.

Einbrecher schlagen an Gartenanlage an „Sutumer Brücken“ in Gelsenkirchen zu

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Lauben und Geräteschuppen in einer Kleingartenanlage in Bismarck. Ob die Täter auch Gegenstände aus den Lauben an der Straße „Sutumer Brücken“ entwendet haben, wird noch ermittelt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Wer etwas Auffälliges zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeibehörde zu melden: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen