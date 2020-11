Gelsenkirchen: Zwei weitere Spenden für Büskens-Projekt

Gelsenkirchen. Zwei Gelsenkirchener Unternehmen überreichten dem Projekt „Mike macht Meter“ jeweils 504 Euro. Das soll mit dem Geld künftig gefördert werden.

Die beiden Gelsenkirchener Dienstleistungsunternehmen Patz und Pellmann spendeten jeweils 504 Euro an das Projekt „Mike macht Meter“. Die Schalker Vereinslegende Mike Büskens, der das Projekt im Sommer ins Leben gerufen hatte, nahm von den beiden Geschäftsführern symbolisch die Spenden-Schecks entgegen.

Mit eingebunden in die Übergabe waren auch die Gelsenkirchener Werkstätten für angepasste Arbeit, vertreten durch Jürgen Pommerenke. Bereits seit längerer Zeit existiert eine Kooperation zwischen der Stiftung Schalker Markt und den Werkstätten. Mit den zwei entgegengenommenen Spenden soll im kommenden Frühjahr, unter Einbindung sozialpädagogischer und schulischer Einrichtungen, ein gemeinsames Projekt zur Wildbienen-Nisthilfe im Stadtteil Schalke gefördert werden.

„Mike macht Meter“ unterstützt Projekte in Gelsenkirchen

Ziel der Aktion von Büskens ist es, „durch Bewegung Gutes zu tun“, wie es der langjährige Bundesligaprofi bei der Vorstellung im Juli formulierte. Freiwillige sollen 04 Kilometer laufen, die Strecke in den sozialen Medien posten und im Anschluss noch 04 Euro an das Projekt spenden. Das gesammelte Geld soll komplett in soziale Projekte in der Stadt fließen.