Gelsenkirchen: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfällen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist es am Dienstag zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Zwei Männer verletzten sich bei den Unfällen.

Am Dienstag, 2. März, hat es in Gelsenkirchen zwei Verkehrsunfälle gegeben. Dabei verletzten sich zwei Männer. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Einer der Verkehrsunfälle hat sich demnach in Erle abgespielt. Am Dienstagnachmittag wollte ein 63-jähriger Gelsenkirchener vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Benzstraße in Richtung Emscherstraße abbiegen. Dann stieß er mit dem BMW eines 28-Jährigen zusammen. Dieser kam aus eben jener Richtung. Der 63-Jährige verletzte sich dabei nach Polizeiangaben leicht und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige verzichtete auf eine Behandlung. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

55-jähriger Autofahrer muss an Unfallstelle medizinisch versorgt werden

Rotthausen war der Ort des zweiten Unfalls. Ebenfalls am Dienstagnachmittag hat sich dort ein 55-Jähriger verletzt. Er war mit seinem Toyota auf der Rotthauser Straße unterwegs. In Höhe der Straßen Am Koprath und Hartmannstraße stieß er mit dem Mercedes eines 54 Jahre alten Mannes zusammen. Der 55-Jährige musste nach der Kollision vor Ort medizinisch versorgt werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang, bei dem ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand, dauern ein. Zudem wurde ein Auto, das in der Nähe geparkt hatte, durch abgesplitterte Teile beschädigt.

