Gelsenkirchen: Zwei Verletzte bei Unfällen in der Feldmark

Gelsenkirchen-Feldmark. An der Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen kollidierten zwei Pkw. Dann fuhr ein Lkw auf einen BMW auf.

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Autofahrern auf der Schwarzmühlenstraße beschäftigten die Polizei am Dienstag, 15. September.

Beim ersten Unfall gegen 11 Uhr an der Einmündung Hördeweg war ein Peugeot-Fahrer aus Gelsenkirchen (69) gerade war auf der Schwarzmühlenstraße in Richtung Feldmarkstraße unterwegs und wollte nach links in den Hördeweg abbiegen, als er mit dem Mazda einer Gelsenkirchenerin (24) kollidierte, die in Richtung Auf der Reihe fuhr.

Gelsenkirchener Mazda-Fahrer rutschte gegen einen Brückenpfeiler

Nach dem Zusammenstoß kam der Mazda von der Straße ab und rutschte gegen einen Brückenpfeiler. Die junge Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Bei dem Unfall entstand eingeschätzter Gesamtschaden von mehr als 12.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 11.25 Uhr unweit der ersten Unfallstelle. Ein BMW-Fahrer aus Gelsenkirchen (33) befuhr die Schwarzmühlenstraße in Richtung Einmündung Hördeweg, als er verkehrsbedingt seinen Pkw abbremsen musste. Dabei fuhr ein nachfolgender Lkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort (64) fuhr mit seiner Iveco-Sattelzugmaschine auf.

Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dabei entstanden Sachschäden von etwa 7000 Euro. Für die Dauer der Rettungseinsätze und Unfallaufnahmen kam es auf der Schwarzmühlenstraße zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.