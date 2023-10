Zwei junge Männer aus Gladbeck sind am Donnerstagabend mit ihrem Motorrad auf der A2 bei Gelsenkirchen gestürzt und noch am Unfallort verstorben.

Unfall A2 in Gelsenkirchen: Gladbecker sterben bei Motorrad-Unfall

Gelsenkirchen. Auf der A2 bei Gelsenkirchen sind am Donnerstagabend zwei junge Männer auf einem Motorrad tödlich verunglückt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer sind auf der A2 bei Gelsenkirchen tödlich verunglückt. Die beiden 17 und 21 Jahre alten Männer aus Gladbeck waren am Donnerstagabend in Richtung Hannover unterwegs.

Kurz vor der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei Münster ein dunkler SUV vor den beiden jungen Männern von der mittleren auf die linke Spur gewechselt sein. Der Motorradfahrer soll daraufhin stark gebremst haben und gestürzt sein.

Dabei erlitten die beiden Gladbecker so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben – sämtliche Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Das Motorrad war nach Angaben der Feuerwehr Gladbeck von einem Auto begleitet worden, dass jedoch nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sei.

Unfall auf der A2 in Gelsenkirchen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Insassen des Fahrzeugs, Bekannte der beiden Verunglückten, erlitten einen Schock und wurden zur seelsorgerischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadt Gladbeck sprach den Angehörigen der beiden Männer in den sozialen Medien ihr Beileid aus.

Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Gladbeck in Richtung Hannover für etwa drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hinweise zum Unfallhergang und zu dem SUV nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen. (red/dpa)

