Gelsenkirchen: Zwei Täter entreißen Frau die Handtasche

Gelsenkirchen-Neustadt. Zwei noch unbekannte Täter haben in Gelsenkirchen-Neustadt einer Frau die Handtasche geraubt. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Opfer eines Handtaschenraubes ist am vergangenen Freitag eine Frau in Gelsenkirchen-Neustadt geworden. Jetzt sucht die Polizei die Täter.

Die 59-jährige Gelsenkirchenerin hielt sich am Freitag gegen 13 Uhr am Neustadtplatz an der gleichnamigen Haltestelle auf, als ihr plötzlich zwei Unbekannte die Handtasche entrissen. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Dessauerstraße.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt die Täter

Die Gesuchten sind beide männlich, etwa 15 bis 16 Jahre alt und haben eine schlanke Statur. Ein Täter hatte dunkle, längere, nach hinten gekämmte Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jeans. Der andere junge Mann hatte dunkle Haare mit aufgehellten Spitzen und trug zu einer schwarzen Jeans eine beige oder gelbe Jacke.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0209 365-7512 oder 0209 365-8240 entgegen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen