Gelsenkirchen: Zwei geparkte Auto brennen nachts ab

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In Gelsenkirchen sind in der Nacht zu Pfingstmontag zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Die Polizei hat die Autos sichergestellt.

Nach Angaben der Polizei sind Montagnacht zwei geparkte Fahrzeuge an der Straße Gabelskamp im Stadtteil Bulmke-Hüllen in Flammen aufgegangen. Die Polizei wurde im 3.47 Uhr alarmiert. Laut Behörde entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos wurden zur Feststellung der Brandursache sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Ermittelt wird in Richtung Brandstiftung.

